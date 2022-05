Hotelul Saratoga, clasificat la cinci stele, era în pregătiri pentru redeschiderea post-pandemie, ce urma să aibă loc peste patru zile.

„Primele constatări indică faptul că explozia a fost provocată de o scurgere de gaz", a precizat preşedinţia cubaneză pe Twitter.

BREAKING 🇨🇺Cuba🇨🇺 : Car loaded with gas cylinders in front of SaratogaHotel in Havana resulted in huge explosion causing a massive, destructive damage to the historic building and the roads nearby.#Cuba #Saratoga #Havanav pic.twitter.com/irEcrJifrp