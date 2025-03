Musk a distribuit cele mai recente critici ale lui Donald Trump față de Volodimir Zelenski, asta după ce președintele ucrainean a declarat că încheierea războiului cu Rusia este foarte departe. Revoltat de aceste afirmații, Elon Musk a comentat pe rețeaua X că „Zelenski vrea un război veșnic, un malaxor de oameni alimentat de corupție. Este diabolic.”

La acest mesaj i-a răspuns avocatul american Rogan O'Handley, spunând că Zelenski este un dictator și că acesta este conștient că dacă războiul se termină atunci se sfârșește și puterea sa. Drept replică Elon Musk a spus: „Este adevărat. Deși este dezgustător, Zelenski ar trebui să primească un fel de amnistie într-o țară neutră, la schimb cu o tranziție pașnică la democrație în Ucraina.”

Nu sunt însă primele atacuri ale lui Elon Musk asupra lui Zelenski. Șeful SpaceX spune că tot ceea ce face Zelenski este crud și inuman, asta deși în urmă cu doi ani l-a avertizat că Ucraina are de ales între a căuta pacea și a trimite oameni la război.

„Aș recomanda să nu trimită tineri în floarea vârstei să moară în tranșee.

Oricine trece la ofensivă, va pierde foarte mulți oameni.”, a transmis Elon Musk.

Totodată, într-o altă postare Musk îl ironizează pe președintele ucrainean cu privire la faptul că cere garanții de pace, asta în timp ce mii de oameni mor pe front, deși ar putea în orice moment să oprească dezastrul.

True.



As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. https://t.co/ZpF6nLIDtw