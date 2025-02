Mai mult, Rubio amintește că nici Joe Biden nu a fost mulțumit de Zelenski, ba chiar l-a mustrat dur într-un apel telefonic.

Marco Rubio, despre cum Trump e supărat pe Zelenski

„Când Președintele Trump a postat că Președintele Zelenski este un dictator fără alegeri, la ce v-ați gândit?”, a întrebat Catherine Herridge, jurnalist.

„Cred că Președintele Trump este foarte supărat pe Președintele Zelenski și – pe bună dreptate. Uitați-vă, în primul rând, și Joe Biden a avut frustrări față de Zelenski. Oamenii nu ar trebui să uite asta. Există articole în ziare despre cum l-a înjurat într-un apel telefonic, pentru că Zelenski, în loc să spună „mulțumesc” pentru tot ajutorul primit, a început imediat să spună ce nu facem sau ce nu primește.

Apoi, pe plan personal, am fost foarte supărat pentru că am avut o conversație cu Președintele Zelenski – eu, Vicepreședintele și el, noi trei. Am discutat despre problema drepturilor asupra resurselor minerale și i-am explicat: uite, vrem să fim într-un parteneriat cu voi – nu pentru a fura ceva din țara voastră, ci pentru că considerăm că asta ar fi o garanție de securitate. Dacă suntem parteneri într-un proiect economic important, putem recupera o parte din banii pe care contribuabilii i-au dat – aproape 200 de miliarde de dolari. Și, în plus, acum avem un interes direct în securitatea Ucrainei. Iar el a spus: „Desigur, vrem să facem această afacere; are tot sensul din lume.”, a transmis Marco Rubio, secretar de stat al Statelor Unite ale Americii.

„Am citit după două zile că Zelenski a declarat în public: „Am respins oferta; le-am spus că nu, nu facem asta.” Ei bine, nu asta s-a discutat în acea întâlnire. Așa că începi să te superi – încercăm să îi ajutăm pe acești oameni. Unul dintre punctele de vedere pe care Președintele (Trump) le-a transmis în mesajele sale a fost că nu este vorba de faptul că nu ne pasă de Ucraina, dar Ucraina se află pe un alt continent. Nu are un impact direct asupra vieții de zi cu zi a americanilor. Ne pasă de Ucraina pentru că are implicații pentru aliații noștri și, în cele din urmă, pentru întreaga lume. Ar trebui să existe un anumit nivel de recunoștință în legătură cu asta.”, a completat acesta.