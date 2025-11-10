Echipa sa juridică solicită despăgubiri în valoare de un miliard de dolari, acuzând instituția media că ar fi difuzat un documentar „editat în mod înșelător” cu scopul de a-i afecta imaginea publică înaintea alegerilor prezidențiale americane.

BBC a confirmat luni primirea scrisorii, menționând că va analiza acuzațiile și va formula un răspuns „în timp util”.

Disputa pornește de la un documentar difuzat înainte de alegeri

Controversa are la bază un documentar difuzat cu o săptămână înainte de scrutinul prezidențial din SUA. În acel material, realizatorii BBC ar fi combinat fragmente din discursul rostit de Trump pe 6 ianuarie 2021, ziua asaltului asupra Capitoliului. Montajul respectiv ar fi sugerat că președintele își încuraja direct susținătorii să acționeze violent.

Ulterior, BBC a recunoscut că modul de editare al discursului a fost eronat și că „a creat o impresie greșită”. Scandalul a dus, în weekend, la demisia directorului general al BBC, Tim Davie, și a șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Termen-limită pentru BBC: retragerea documentarului

Potrivit presei americane, scrisoarea transmisă de avocații lui Trump stabilește un termen până vineri, 14 noiembrie, ora 22:00 GMT, pentru ca BBC să retragă complet documentarul și să publice o retractare oficială. În caz contrar, postul britanic ar urma să fie acționat în instanță pentru daune în valoare de 1 miliard de dolari (aproximativ 760 de milioane de lire sterline).

Președintele Consiliului BBC, Samir Shah, a confirmat existența comunicării și a declarat că instituția „analizează atent” toate opțiunile. „Donald Trump este cunoscut pentru natura sa litigioasă, așa că trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu”, a afirmat Shah într-un interviu pentru BBC News.

Casa Albă nu a comentat până în prezent incidentul.

Un nou episod în conflictul lui Trump cu presa internațională

Relația tensionată a lui Donald Trump cu presa nu este nouă. De-a lungul anilor, fostul președinte a intentat sau a amenințat cu procese mai multe instituții media, printre care The New York Times, CNN, CBS News și Wall Street Journal.

În iulie, Trump a ajuns la o înțelegere de 16 milioane de dolari cu CBS News și Paramount, după ce a acuzat postul că a editat „în mod înșelător” un interviu cu Kamala Harris. Tot în aceeași lună, el a deschis un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Wall Street Journal pentru publicarea unei povești în care apărea o presupusă felicitare trimisă lui Jeffrey Epstein – acuzație negată de echipa sa.

„O rușine pentru democrație”

După demisiile de la vârful BBC, Trump a reacționat pe platforma sa Truth Social, mulțumind ziarului The Telegraph pentru publicarea unui raport intern în care erau semnalate erori editoriale ale postului britanic.

„Mulțumesc publicației The Telegraph pentru că a expus acești ‘jurnaliști’ corupți. Ei au încercat să manipuleze alegerile dintr-o țară care se pretinde aliatul nostru. Ce rușine pentru democrație!”, a scris Trump.

Declarațiile sale au fost susținute și de Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe, care a descris BBC drept „100% fake news” și o „mașinărie de propagandă finanțată din bani publici”.

BBC, prins între presiuni politice și critici

BBC, deși o instituție publică independentă, se confruntă de ani de zile cu acuzații de părtinire și tensiuni interne. Criticii de dreapta susțin că postul favorizează o agendă liberală, în timp ce cei de stânga consideră că este influențat de foștii guvernanți conservatori.

În urma scandalului recent, Samir Shah și-a cerut scuze pentru „eroarea de montaj” a discursului lui Trump, recunoscând că materialul a „indus în eroare publicul”.

Discursul rostit de Trump pe 6 ianuarie 2021 rămâne un punct sensibil în istoria recentă a SUA. În acea zi, susținătorii săi au atacat clădirea Capitoliului, încercând să oprească certificarea victoriei lui Joe Biden. Deși a fost acuzat de „incitare la insurecție”, Trump a fost ulterior achitat în Senat, după ce majoritatea republicană s-a raliat în apărarea sa.