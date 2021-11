David Longdon, solistul și instrumentistul trupei britanice de rock Big Big Train, a murit la vârsta de 56 de ani.

Longdon a murit într-un spital din Nottingham pe 20 noiembrie în urma unui accident, a declarat grupul într-un comunicat. Nu au fost distribuite alte detalii.

Big Big Train s-a format în Bournemouth în 1990. Când solistul Sean Filkins și bateristul Steve Hughes au părăsit grupul în 2009, Longdon s-a alăturat alături de Nick D'Virgilio, pe atunci toboșarul lui Spock's Beard.

Longdon figurează și pe viitorul album Big Big Train Welcome to the Planet, care urmează să fie lansat în ianuarie 2022. Trupa a spus că Longdon a lucrat la un nou album solo la momentul morții sale.

Născut în Nottingham, Longdon a crescut ascultând muzică clasică, country și operă. Descoperirea lui Who la vârsta de nouă ani l-a inspirat să înceapă să scrie propria sa muzică. A cântat la claviaturi, chitare acustice și electrice cu șase și 12 corzi, chitară bas, flaut, mandolină, acordeon, percuție, dulcimer și psalteriu.

A format o serie de grupuri, inclusiv O' Strange Passion și Gift Horse, și a cântat în trupa muzicianului pop de cameră francez Louis Philippe. În 1996, a audiat fără succes pentru a fi cântărețul principal în Genesis, după plecarea lui Phil Collins.

Pe lângă înregistrarea cu Big Big Train, Longdon a lansat albume solo și a colaborat și cu Charlatans, grupul prog rock, co-fondatorul Tangent and Sound of Contact, Dave Kerzner.

În 2020, Longdon și cântăreața Fairport Convention Judy Dyble au colaborat sub numele Dyble Longdon pentru albumul Between a Breath and a Breath, lansat la scurt timp după moartea lui Dyble din cauza cancerului pulmonar.