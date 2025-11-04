Mega-complexul lui Lukașenko construit chiar lângă Putin

Conform documentelor oficiale, imensul șantier este destinat unui hotel de lux.

Documentele dezvăluie că locația va fi înconjurată de un gard rezistent la impact, cu înălțimea de 2 metri și jumătate. În plus, perimetrul va fi monitorizat de șase posturi de pază, fiecare cu depozite de arme, în timp ce sistemele de securitate for dispune de senzori de detectare a radiațiilor, aparate cu raze X, camere termice și apărare anti-drone.

Este vorba despre patru clădiri principale, iar fiecare va avea propria cameră de pază cu propriul depozit de arme. Intrarea va fi controlată printr-o poartă anti-impact, concepută pentru a opri chiar și un camion care merge în viteză. Cea mai mare dintre cele patru clădiri va include o sală de banchete, un hol cu tavane înalte de șapte metri și o piscină subterană, împreună cu saune și camere de masaj.