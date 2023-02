Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează că 23 de milioane de persoane, dintre care 1,4 milioane de copii, ar putea fi afectate de cutremurele din Turcia și Siria.

Anunțul înfiorător vine de la Adelheid Marschang, responsabil pentru situaţii de urgenţă al OMS.

„Hărțile de prezentare a evenimentelor arată că aproximativ 23 de milioane de persoane vor fi probabil afectate în ambele ţări - Turcia și Siria - în urma cutremurului şi a replicilor acestuia, care au redus la ruine mii de clădiri. 23 de milioane, inclusiv aproximativ 5 milioane de populații vulnerabile, inclusiv peste 350.000 de persoane în vârstă, 1,4 milioane de copii”, a precizat resposabilul OMS, la reuniunea consiliului de administraţie al organizaţiei.

Salvatorii și civilii fac eforturi disperate pentru a găsi supraviețuitori printre ruinele clădirilor prăbușite. Patru copii au fost scoși de sub dărâmături în Hatay, Turcia de salvatori.

„Turcia are o capacitate puternică de a răspunde la criză, dar principalele nevoi nesatisfăcute pe termen imediat şi mediu vor fi peste graniţă, în Siria, care se confruntă deja cu o criză umanitară de ani de zile din cauza războiului civil şi a unei epidemii de holeră.

Aceasta este o criză care se adaugă la multiplele crize din regiunea afectată. În toată Siria, nevoile sunt cele mai mari după aproape 12 ani de criză prelungită şi complexă, în timp ce finanţarea umanitară continuă să scadă”, a precizat resposabilul OMS, la reuniunea consiliului de administraţie al organizaţiei.

Imagini cutremurătoare au fost difuzate pe rețelele lociale și la televiziunile care transmit din zonele lovite de cutremurele de luni în Turcia și Siria.

OMS este „îngrijorată în special de zonele din Turcia şi Siria de unde nu au apărut informaţii de la cutremurul de luni”, a transmis și șeful organizației.

