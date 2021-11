Cutremurul, cu epicentrul în Koprukoy, la aproximativ 50 de kilometri est de capitala provinciei, a dărâmat câteva case rurale şi a provocat fisuri în alte clădiri, a precizat EFE.



Echipele de sănătate au fost nevoite să transporte la spital două persoane rănite de dărâmături.



În plus, un sat a fost izolat de o alunecare de teren pe şosea, iar autorităţile au trimis corturi în zonă pentru cei ale căror case au fost afectate.

Two sisters caught footage of an earthquake with a magnitude of 5.1 in the #Erzurum province of eastern #Turkey on Friday. There were no immediate reports of damage or casualties immediately after the #quake.#deprem #earthquake #erzurumdepremi #anews pic.twitter.com/BCKo9mRJ9A