„Incidentul este un alt exemplu care confirmă natura necinstită și brutală a SUA”, a afirmat un purtător de cuvânt citat de agenția KCNA. Acesta a acuzat Washingtonul de „acțiuni hegemonice” și a susținut că intervenția militară reprezintă o violare directă a dreptului internațional.

Coreea de Nord critică dur SUA pentru intervenția în Venezuela

Declarațiile Phenianului au venit la doar câteva ore după ce Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice spre Marea Japoniei. Presa sud‑coreeană notează că testul ar putea fi interpretat ca un răspuns indirect la operațiunea americană din Venezuela.

Coreea de Nord se numără printre aliații tradiționali ai regimului de la Caracas, alături de Rusia, China și Iran. Forțele armate americane au atacat Venezuela în noaptea de vineri spre sâmbătă și l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa. Cei doi au fost transportați în Statele Unite, unde au fost încarcerați și urmează să fie judecați fiind acuzați de mai multe infracțiuni.