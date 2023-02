Prezentatorii i-au încurajat apoi să îmbrățișeze în grup un ofițer pe care l-ar fi chemat Yuri Gagarin și care a urcat, de asemenea, pe scenă.

Potrivit scenariului prezentat publicului, Gagarin ar fi "salvat" peste 360 de copii din Mariupol, care acum ar duce o viață fericită în Rusia.

Performers have sung one patriotic song after another. Here is a “remix” of the Soviet song “Katyusha.” pic.twitter.com/YZjzcr83pC

Momentul a fost relatat de către Valerie Hopkins, corespondentă în Rusia și Ucraina a New York Times, prezentă pe stadion.

Un alt film înfățișează o fată, care spune că vine din Mariupol, rostind un discurs înflăcărat de mulțumire adresat "unchiului Yuri". Corespondenții străini la fața locului suspectează că adolescenta ar fi actriță și că momentul a fost regizat, scrie ziare.com

🧵Probably child actors who say that they are from Mariupol hugging "Uncle Yura", who allegedly saved them and "saved hundreds of thousands of children". pic.twitter.com/8PG8vIAsa2