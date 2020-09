Coliziune între două avioane de vânătoare, în SUA

Un avion F-35B al US Marine Corps s-a prabusit, marti dupa-amiaza, ora locala 16:00, in apropierea bazei aeriene El Centro, California, in urma unei coliziuni aeriene cu un KC-130J, au confirmat mai multi oficialii americani din zona apararii pentru USNI News.

La aproximativ ora locala 16:00, a fost raportat ca un F-35B a intrat in coliziune cu un KC-130J in timpul unei misiuni de realimentare, efectuata in spatiul aerian al Californiei, avand ca rezultat nefericit prabusirea avionului F-35B, scrie DefenseRomania.ro.