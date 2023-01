Rusia începe să aplice principiul anulării culturii sale prin prisma războiului din Ucraina, fenomen condamnat chiar de Putin anul trecut în legătură cu urmările sancțiunilor pentru artiștii ruși imediat după războiul din Ucraina. Liderul de la Kremlin a dat semnalul chiar din primele zile ale acestui an: a cerut ca din luna februarie să fie difuzate în cinematografele din Rusia „filme documentare” despre operațiunea specială, așa cum numește războiul din Ucraina.

Duma de Stat a făcut deja primul pas pentru anularea culturii ruse: a propus eliminarea artiștilor care nu au fost fideli Rusiei. Camera inferioară a Legislativului rus a transmis că trebuie organizat un vot preliminar pe această problemă, decizia finală revine cetățenilor țării. Anunțul a fost făcut de deputatul Serghei Soloviov, reprezentant al partidului lui Putin - Rusia Unită dar și membru în Comisia de cultură. Înainte,

Merită să eliminați imaginile artiștilor neloiali, fără a aduce atingere filmelor. O astfel de opinie într-un interviu cu postul de radio „Moscova vorbind” a fost exprimată de un membru al Comitetului pentru Cultură al Dumei de Stat, Serghei Solovyov.

„În conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile sunt obligate să ia toate deciziile de management ținând cont de opiniile cetățenilor. Consider că este necesară introducerea practicii decupării cuvintelor și episoadelor actorilor <<trădători>> din filme după efectuarea unui sondaj și discuție publică pe această temă. Aceasta este o decizie socială și politică foarte importantă. Părerea mea personală despre această problemă: da, este necesar. Cum, sub ce formă și din punct de vedere tehnic cum să o implementăm - opinia experților și specialiștilor în acest domeniu este importantă aici pentru a nu reduce drastic calitatea și conținutul filmelor”, a declarat Soloviev, la postul de radio „Vorbind cu Moscova”.

Un ultim actor adăugat pe lista agenților străini este actorul . Pe 13 ianuarie, Ministerul Justiției al Federației Ruse l-a adăugat pe actorul Artur Smolyaninov în rândul listei agenților străini. Acesta este cunoscut pentru rolurile sale din filmele „9th Company”, „Heat” sau „Yolki”.

Artur Smolyaninov a declarat că este gata să lupte de partea Ucrainei și că este indiferent față de viitorul Rusiei. Actorul a mai spus chiar că nu a simțit „nimic decât ură față de oamenii de cealaltă parte a frontului”. El a vorbit de mai multe ori împotriva războiului din Ucraina, după operațiunea de invazie lansată la ordinul lui Vladimir Putin, în mai multe ieșiri în afara Rusiei. În octombrie 2022, acesta a fost amendat cu 30.000 de ruble pentru discreditarea armatei ruse. Iar pe numele său a fot deschis și un dosar penal, scrie govoritmoskva.ru.

Înainte de propunerea de „ștergere” a actorilor ruși „trădători”, Duma de Stat a cerut tăierea finanțării acestora de la bugetul de stat, printr-un alt membru în partidul lui Putin - deputata Yekaterina Stenyakina. Aceasta a propus crearea unei „liste publice de oprire a celor care nu ar trebui să apară în locurile culturale, pe canalele federale și să participe la proiecte finanțate de stat”.

Printre cei vizați de proiectul de lege privind confiscarea bunurilor celor care au părăsit Rusia și au criticat din străinătate „operațiunea” militară în Ucraina se numără inclusiv artiștii care și-au părăsit țara. Printre aceștia se află și cunoscuta cântăreață, extrem de iubită în Rusia - Alla Pugaciova. „Diva muzicii sovietice” a părăsit definitiv Rusia la sfârșitul lunii septembrie după ce revenise la șapte luni de la începutul războiului. Ea a denunțat de câteva ori războiul Rusiei din Ucraina: „morțile băieților noștri pentru scopuri iluzorii fac din țara noastră o paria și împovărează viețile cetățenilor săi”.

Toate aceste decizii din ultima lună din Rusia au fost generate de lista publicată de Ministerul rus al culturii, în ultima lună a anului trecut, prin care se impun subiectele pe care trebuie să le abordeze regizorii ruși în filmele lor. Nu lipsesc temele obișnuite din timpul regimului sovietic, prezente cât mai mult în noile producții cinematografice: soldatului sovietic, eliberator sau decadența Occidentului.

