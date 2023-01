Ciclonul polar blochează Europa. Ninsori abundente au căzut în ultimele zile și mii de case au rămas fără curent și gaz. Misiuni de salvare au fost organizate urgent pentru evacuarea cu ajutorul elicopterelor din cauza nivelului mare de depuneri de zăpadă. , iar altii au fost evacuați cu elicopterele din cauza zăpezilor uriașe. A nins inclusiv în Sicilia, unde, iernile sunt, de regulă, blânde, relatează Realitatea PLUS.

De aproape o săptămână ninge abundent în centrul Europei. Dacă de sărbători turiștii au schiat pe noroi în Alpii Elvețieni, acum, zăpada uriașă a blocat oamenii în case.

De la nord la sud, Italia este lovită de zăpezi nemaivăzute de ani buni. Mai multe localități din nordul peninsulei au rămas complet izolate din cauza stratului uriaș de zăpadă. În anumite zone omătul a depășit deja un metru, potrivit Realitatea PLUS..

În zona de nord este cod portocaliu de ninsori. Iar în mai multe zone, zăpada a depășit și jumătate de metru în urma ninsorilor abundente.

A nins abundent și în provincia siciliană Siracusa, unde vara se înregistrau maxime de 45 de grade Celsius.

Good morning everyone,



Parts of Pennabili (Rimini) in Italy woke up like this, car\"s completely covered in snowfall from last night, how would you feel waking up to to much snowfall.



Video via MeteoNews



Kind regards

KWT Dave #weather #snowfall #snow #extremeweather pic.twitter.com/gDoMfAB9OQ