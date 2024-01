Tragedia s-a produs la ora locală 5:51 a.m. (21:51 p.m. GMT duminică) în satul Liangshui din cantonul Zhenxiong, iar "44 de persoane din 18 gospodării au fost îngropate", a informat, inițial, canalul naţional de televiziune CCTV.

"Peste 200 de locuitori (din împrejurimi) au fost evacuaţi de urgenţă, 10 excavatoare, 33 de autospeciale de pompieri şi peste 200 de salvatori sunt mobilizaţi pentru operaţiunile de căutare", a precizat canalul de televiziune, informează AFP.

Ulterior, cifrele au fost updatate.

A total of 47 people from 18 families were buried following a deadly landslide in villages in Zhaotong, Southwest China’s Yunnan Province on Monday based on a preliminary investigation, according to China Central Television. Rescue efforts remain underway. https://t.co/TuwaQk2uHj pic.twitter.com/fThdnnBK5D