Totul a început atunci când Austin Cindric, liderul cursei în acel moment, a intrat în coliziune cu Fordul pilotat de Brad Keselowski. Impactul a fost atât de puternic încât Cindric s-a răsturnat, declanșând un carambol imens, cunoscut în lumea NASCAR sub numele de „The Big One” – unul dintre cele mai temute scenarii pentru piloți și echipe.

După ce fumul s-a risipit, oficialii au început să evalueze pagubele, constatând că un total de 28 de mașini au fost implicate în acest accident spectaculos. Cursa a fost menținută sub steag galben timp de trei tururi, însă din cauza numărului mare de vehicule avariate rămase pe pistă, organizatorii au fost nevoiți să ridice steagul roșu, suspendând temporar competiția.

„Toată lumea devine mai agresivă spre finalul curselor”, a declarat Joey Logano, coechipierul lui Brad Keselowski, subliniind tensiunea și riscurile crescute care apar în ultimele tururi ale unei curse.

După curățarea pistei, cursa a fost reluată pentru două tururi suplimentare și s-a încheiat cu victoria lui Ricky Stenhouse Jr., care a reușit să îl devanseze pe Keselowski. Willam Byron a completat podiumul.

Accidentul de la Talladega rămâne în memoria fanilor și piloților drept unul dintre cele mai mari și mai dramatice incidente din istoria NASCAR.

All of the angles of the Big One at Talladega.



Nearly the WHOLE FIELD involved in this crash. #NASCAR pic.twitter.com/zmnsbaqCAR