Administraţia Naţională pentru Oceane şi Atmosferă a SUA şi Administraţia Meteorologică Naţională consideră explozia înregistrată joi "probabil unul dintre cele mai mari evenimente solare radioelectrice înregistrate vreodată" şi a emis un avertisment de furtună geomagnetică, ceea ce înseamnă că unii ar putea vedea aurora boreală în zilele următoare.

În 2003 a avut loc cea mai puternică erupţie solară înregistrată vreodată, cu o intensitate estimată la X28, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene, scrie BBC.

Erupţia de joi a perturbat temporar comunicaţiile radio pe Pământ timp de câteva ore, mai mulţi piloţi raportând probleme de comunicare. Astfel de fenomene sunt explozii puternice de energie despre care se ştie că pot avea un impact asupra reţelelor electrice, semnalelor de navigaţie, comunicaţiilor radio şi pot prezenta riscuri pentru navele spaţiale şi astronauţi.

The Sun emitted a strong solar flare on Dec. 14, 2023, peaking at 12:02 ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X2.8. https://t.co/4INrRFqIg7 pic.twitter.com/2dJ1YMkiXS