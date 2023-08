Mai multe plaje din Odesa, oraş ucrainean de la Marea Neagră, au fost deschise oficial pentru înot pentru prima dată de la începerea invaziei ruseşti.

Decizia autorităților ucrainene vine după ce Odesa, cel mai mare port şi bază navală din Ucraina, a fost în mod repetat ţinta atacurilor cu rachete şi drone. În plus, în apă au ajuns sute de mine marine în urma invaziei din februarie anul trecut.

Înotul este interzis în timpul alertelor de raid aerian, atrag atenția sâmbătă oficiali locali citaţi de Reuters, scrie agerpres.ro.

Pentru siguranţa locuitorilor şi după incidente cu mine care au explodat pe plaje, zona litorală a fost închisă.

Imagini cu mai multe mine în regiunea Odesa, lângă Vapnyarka, au fost filmate pe 26 iulie.

Another sea mine was nailed to the beach in the Odessa region near Vapnyarka, from among those exposed by the Ukrainian Navy pic.twitter.com/SurV13PzFw