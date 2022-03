Ruslana Stepanivna Lijiciko, cunoscută drept Ruslana, o artistă ucraineană laureată a World Music Awards și câștigătoare a Concursului Muzical Eurovision 2004, deținând titlul de Artist Național al Ucrainei, a transmis un mesaj emoționant, astăzi, solicitând tuturor cetățenilor din Europa să transmită probele cu faptele comise de trupele lui Putin Tribunalului Penal Internațional.

„Parchetul din Haga are nevoie de ajutorul tău! Declarația procurorului CPI, Karim A.A. Khan QC, privind situația din Ucraina: Cu o anchetă activă acum în desfășurare, repet apelul meu către toți cei implicați în ostilități în Ucraina să respecte strict normele aplicabile ale dreptului umanitar internațional. Niciun individ aflat în situația Ucrainei nu are dreptul de a comite infracțiuni în jurisdicția Curții Penale Internaționale. Dacă cineva are informații relevante pentru situație, acestea pot fi transmise la Parchet.

Se poate scrie în orice limbă - se va face o traducere pentru el. Lăsați fotografii, videoclipuri, documente, mărturii ale martorilor oculari. Iată faptele care trebuie raportate: uciderea civililor de către ocupanții ruși, bombardamente cu rachete și lovituri de artilerie asupra spitalelor, școlilor, clădirilor rezidențiale și altor clădiri civile. Haga așteaptă! Nu vom ierta niciodată!”, este mesajul transmis de Ruslana.

„Lumea e șocată de atacurile lui Putin împotriva țării vecine, Ucraina. Acest atac a avut loc pe fondul unui sistem energetic condus în mare măsură de combustibili fosili și nucleari. Oamenii vor pace, vor o viață bună, vor să fie stăpâni pe viața lor, vor să oprească războiul”, a mai afirmat celebra artistă din Ucraina.