Comisiile ruse de anchetă și cea antiteroristă susțin vehement că explozia a fost provocată de o bombă plasată în camionul care transporta îngrășământ. Președintele Comitetului de Investigații din Rusia a anunțat că tirul a plecat din Bulgaria. De acolo, ar fi trecut pe la noi prin țară, apoi în Ucraina, Belarus și ulterior a tranzitat Rusia până s-a oprit în regiunea Krasnodar.

Proprietarul tirului spune că nu are nimic de-a face cu deflagrația. Totuși, șoferul care a și murit în explozie a primit un ordin de pe internet pentru a transporta îngrășământe. Presa de la Moscova susține că bărbatul de la volan a fost folosit fără să știe despre atacul terorist organizat de serviciile speciale ale Ucrainei.

Potrivit presei ruse, șoferul s-ar fi aflat pe pod chiar în ziua când Putin a împlinit 70 de ani, pe 7 octombrie. Numai că șoferul a decis să doarmă în Rusia și să plece la prima oră spre Crimeea.

