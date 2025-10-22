Aceşti cai de tracţiune din rasa Comtois au fost furaţi în departamentele Doubs, Territoire de Belfort şi Haute-Savoie, din estul Franţei.

Infractorii au intrat cu camioanele pe câmp şi au încărcat animalele, a căror valoare este estimată la aproximativ 5.500 de euro fiecare.

Furturile au provocat o mare agitaţie atât în rândul crescătorilor, cât şi al apărătorilor animalelor. „Unii au declarat chiar că aceste furturi de cai erau ca şi cum li s-ar fi furat copiii”, a declarat procurorul Logelin. „Am ştiut imediat că aceşti cai nu vor fi revânduţi pentru carne, deoarece se ştie că sunt folosiţi pentru robusteţea lor foarte renumită în lucrările de tracţiune a lemnelor în pădure”, a adăugat magistratul.

Ancheta a fost realizată în cooperare cu poliţia şi jandarmeria română, sub autoritatea Parchetului General al României, şi în colaborare cu autorităţile din Germania, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria, a precizat procurorul.

„Parchetul din Besançon a primit sprijin din partea Biroului de asistenţă penală internaţională şi din partea magistratului francez detaşat la Ambasada Franţei în România, ceea ce a dus la mai multe arestări în România, în această săptămână”, a declarat procurorul francez.

Trei persoane suspectate de a fi autorii furturilor au fost arestate în România, iar două persoane suspectate de a fi tăinuitorii animalelor au fost arestate în jurisdicţia tribunalului judiciar din Besançon.

Alte două persoane suspectate că ar fi furnizat un vehicul autorilor şi ar fi făcut recunoaşteri au fost, de asemenea, arestate.

„Avem posibilitatea de a cita persoane care locuiesc în România pentru infracţiuni comise în Franţa şi, în acest caz, acestea sunt judecate de tribunalul penal din Besançon”, a precizat procurorul Cédric Logelin.

Furtul comis în bandă organizată se pedepseşte cu 15 ani de închisoare.