Potrivit președintelui mișcării "Suntem împreună cu Rusia", sunetul exploziei s-a auzit cel mai puternic în districtul cinci al orașului, scrie Rador.





"La fața locului îşi desfăşoară activitatea angajați ai Ministerului pentru Situații de Urgență și ai forţelor de ordine'', a mai spus el. Potrivit acestuia, în urma atacului terorist, valul de explozie a doborât geamurile ferestrelor până la etajul al nouălea. Incendiul de la locul exploziei a fost stins, experții examinează locul pentru a identifica prezența explozibililor şi pentru a exclude posibilitatea unei noi explozii, zona fiind încercuită," a scris politicianul prorus.





⚡️Video from the scene of a car explosion in Energodar, which killed an employee of the Ministry of Internal Affairs. pic.twitter.com/sHDOHO6gQD