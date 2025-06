Cel puțin două persoane au fost ucise duminică în statul Idaho, în nord-vestul Statelor Unite, într-o ambuscadă în care au căzut pompierii care luptau cu un incendiu de vegetație, au anunțat autoritățile locale.

Șeriful Bob Norris a declarat că trăgătorul a folosit puști sportive de mare putere pentru a trage rapid asupra echipelor de intervenție. LForțele de ordine nu au fost sigure inițial de numărul de atacatori implicați.

„În această seară, membrii echipei SWAT au găsit un bărbat decedat pe muntele Canfield. În apropiere a fost găsită o armă de foc”, a declarat biroul șerifului într-un comunicat.

CANFIELD MOUNTAIN #idahofirefighters #Idaho



BREAKING 🚨 Heavily armored and trained Police have just arrived in Idaho



The FBI, DHS, and the US Forest Service are all on scenepic.twitter.com/cBUUFKYDMn