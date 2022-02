O serie de imagini care circulă rețelele sociale arată că din Amabasada Rusiei la Kiev ar ieși un fum dens. Surse ucrainene pun situația pe seama faptului că diplomații ruși ar arde documente.

Ucraina, SUA, NATO și guvernele occidentale au avertizat de câteva săptămâni și din ce în ce mai mult în ultimele zile că Rusia ar putea organiza atacuri de tipul „false flag”, adică înscenări atribuite în mod fals armatei ucrainene, pentru a justifica o nouă invazie a Ucrainei.

Reports of smoke escaping from the Russian embassy in Kiev. pic.twitter.com/L2E7FPUNQf