Erupţia puternică de joi noapte a vulcanului din provincia Nusa Tenggara de est a urmat după zeci de erupţii mai mici, începând din 13 martie, a declarfat agenţia geologică naţională.

Un purtător de cuvânt al agenţiei pentru gestionarea dezastrelor a declarat pentru Reuters că o persoană a fost rănită în timpul evacuărilor. El nu a putut oferi detalii despre amploarea evacuărilor.

Un purtător de cuvânt al Aeroporului din Bali a afirmat că aeroportul funcţionează încă, dar vineri dimineaţă erau anulate şapte zboruri internaţionale, iar unele interne aveau întârzieri.

Cel puţin nouă persoane au murit şi câteva mii au fost evacuate anul trecut, în luna noiembrie, când Lewotobi Laki-laki a erupt, lovind satele din apropiere cu pietre încinse şi râuri de lavă.

Deocamdată nu este clar câţi locuitori au fost afectaţi de erupţia de joi.

"The avalanche of hot ash clouds from the eruption of the Lewotobi Laki-Laki volcano is dominantly towards the Northwest & Northeast with a slide of between 2km to 3.3 km this evening. Hopefully the surrounding community is given safety." https://t.co/tD9Sn43lJC