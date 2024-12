Fermierii englezi spun că veniturile lor au fost grav afectate de sectorul competitiv al supermarketurilor, de importuri ieftine din străinătate și reducerile subvențiilor care au urmat după Brexit.

Noua măsură fiscală, supranumită „taxa pe tractoare,” anunțată în bugetul de luna trecută, prevede adăugarea unei taxe pe moștenire de 20% pe fermele a căror valoare depășește un milion de lire sterline.

Organizatorii protestului susțin că modificările vor pune presiune asupra fermelor de familie și vor afecta negativ viitorul agriculturii britanice. Președintele sindicatului fermierilor din Regatul Unit și-a exprimat cu emoție profunda îngrijorare în fața Comitetului pentru Mediu din Camera Comunelor cu privire la impactul noilor taxe asupra fermierilor. El a descris poziția „groaznică și inacceptabilă” în care se află fermierii de vârstă mijlocie care sunt îngrijorați că părinții lor nu vor trăi suficient pentru a transfera fermele fără plata taxelor. Acesta a avertizat, de asemenea, că schimbările fiscale ar putea duce la „consecințe umane mai severe”, inclusiv riscul ca unii fermieri să își ia viața.

„Oamenii care fie sunt într-o stare de sănătate precară, fie nu cred că vor putea trăi încă șapte ani, ar putea decide că nu ar trebui să fie aici pe 26 aprilie. Acum, nicio politică nu ar trebui să fie publicată dacă are un astfel de efect secundar neintenționat.", spun oamenii.

„Este o muncă de o viață, o moștenire și responsabilitatea de a îngriji acea fermă."

🚨🇬🇧 UK Farmers take over London



Resign Starmer you WEF Puppet Globalist traitor. pic.twitter.com/Fu17RwtMQO