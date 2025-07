“Avem o situație gravă in învățământ. Profesorii sunt din ce în ce mai agresivi si greu de controlat. Aceștia își aruncă ura, supărările și toate frustrările în spațiul public, fără cea mai mică reținere.

Fac apel la calm, la gândire lucida, deoarece toată aceasta agresivitate nu face decât să sperie părinții si copiii. In acest moment, din păcate, profesorii au devenit adevărați războinici: urla, critica, înjură, insultă” Claudia Puiu-Barraud, expert în politici publice și educaționale.

”Ne este teamă să mai intrăm pe vreo rețea de social media, ori in vreun grup, căci dăm peste recalcitrante si recalcitranți cu o extrem de mare energie si poftă de ceartă (…) Am încredere in acei dascăli care încă mai au luciditate in gândire si conștientizează că un comportament agresiv va aduce doar priviri neîncrezătoare. Cu siguranță vor reuși să facă apel la calm si tact in comportament,” a mai afirmat experta, într-o postare pe Facebook.