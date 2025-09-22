În analiza sa, Ana Maria Păcuraru explică faptul că sondajul care arată 64% opoziție față de un stat palestinian relevă o realitate mai profundă, și anume că israelienii nu mai privesc soluția „două state” ca pe un compromis viabil, ci ca pe un risc existențial. Doar garanții solide și condiții stricte mai pot deschide ușa unei discuții, observă jurnalista.
"Sondaj recent: majoritatea israelienilor resping un stat palestinian în forma actuală
Un studiu realizat de Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs arată că după evenimentele din 7 octombrie, 64% dintre israelieni se opun înființării unui stat palestinian pe granițele din 1967, iar doar 8% îl susțin necondiționat.
Alți 19% ar accepta crearea unui stat palestinian doar dacă acesta recunoaște Israelul ca stat evreu și rămâne complet demilitarizat, iar 9% nu s-au decis.
Pe grupuri etnice, diferențele sunt evidente: în rândul evreilor, 73% se opun ferm, în timp ce în rândul arabilor, 41% susțin necondiționat, 20% se opun și 21% sunt nesiguri.
Chiar și atunci când discuția este legată de normalizarea relațiilor cu Arabia Saudită, opoziția rămâne majoritară: 59% se opun, doar 7% susțin necondiționat, iar 23% sprijin condiționat de recunoașterea Israelului și demilitarizare", a scris jurnalista, într-o postare publicată luni, pe Facebook.
Ana Maria Păcuraru arată, totodată, că societatea israeliană trasează o linie roșie în fața soluției „două state”.
"Mesajul este clar: în circumstanțele actuale, israelienii trasează o linie roșie împotriva unui stat palestinian, iar acceptarea sa este posibilă doar cu condiții stricte", a arătat aceasta.