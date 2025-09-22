În analiza sa, Ana Maria Păcuraru explică faptul că sondajul care arată 64% opoziție față de un stat palestinian relevă o realitate mai profundă, și anume că israelienii nu mai privesc soluția „două state” ca pe un compromis viabil, ci ca pe un risc existențial. Doar garanții solide și condiții stricte mai pot deschide ușa unei discuții, observă jurnalista.

Un studiu realizat de Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs arată că după evenimentele din 7 octombrie, 64% dintre israelieni se opun înființării unui stat palestinian pe granițele din 1967, iar doar 8% îl susțin necondiționat.

Alți 19% ar accepta crearea unui stat palestinian doar dacă acesta recunoaște Israelul ca stat evreu și rămâne complet demilitarizat, iar 9% nu s-au decis.