Rares Bogdan, mesaj clar: "Prima șansă la Capitală o are Nicușor Dan. Mutarea e una inteligentă"

Rares Bogdan a explicat ca el nu tinea neaparat sa intre in lupta pentru Primaria Capitalei dar ar fi facut-o doar daca partidul nu avea alta optiune. In alta ordine de idei el crede ca sustinerea lui Nicusor Dan e o miscare inteligenta.

"Astazi, mutarea facuta de Ludovic Orban a fost strategic foarte buna. Prima sansa pentru a castiga alegerile la Capitala o are Nicusor Dan. O spun extrem de constient. Nu e dorinta mea numarul 1 (n.r. Capitala), am un alt drum pe care mi l-am croit in viata, o fac doar daca partidul nu are alta optiune. Eu cand intru in lupta, castig. Asta nu inseamna ca eu nu ma pun in spatele lui Nicusor Dan sa sprijin. Mutarea e una inteligenta.

Am vazut analizele facute de doi oameni cu experienta in analiza politica: Stelian Tanase si Ion Cristoiu. Doua analize asezate, coerente, foarte corecte in ambele situatii. Eu spun ca daca nu suntem atenti putem castiga Primaria Generala si putem pierde 3-4 sectoare. Daca PNL - PMP si Plus nu se inteleg la Sectorul 1 si la 2. Negoita e greu de batut. Ne trebuie candidati comuni.

Cred ca la sectorul 5 si 2 avem cele mai mari sanse sa castigam, dar e important ca dintr-o eventuala batalie dintre candidatii dreptei sa nu vedem ca trece candidatul Tudorache sau Mutu sau de la sectorul 4 Baluta. Sunt mai multe lucruri ce ne unesc, pe noi cei din dreapta, decat lucruri care ne despart.", a povestit Rares Bogdan la Realitatea PLUS.