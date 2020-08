Marinela Mititelu: Ce alegem pe 27 septembrie: votul sau viața?

Pe ce se bazează Guvernul când spune că am trecut hopul? Pe nimic. Luni, 10 august, am avut aproape 800 de cazuri la doar 6600 de teste făcute într-o zi de weekend, când laboratoarele lucrează la capacitate minimă. 6600 de teste înseamnă cam pe sfert față de câte teste care se fac în timpul săptămânii. Oricum ne-am uita pe cifre, de peste două săptămâni nu am mai coborât sub 1000 de cazuri. Mai exact, din 22 iulie. De atunci, singura zi când am avut sub 1000 a fost pe 3 august. Coincidență, era tot o zi de luni. Atunci am avut peste 800 de cazuri, pentru că, la fel, era un număr mic de teste făcute într-o zi de weekend.

Deci, unde este oprirea creșterii cazurilor?! Și care este victoria? Este o reușită să te stabilizezi la peste o mie de cazuri pe zi și în jur de 40 – 50 de morți zilnic?! Cifrele ne-au pus pe lista neagră a țărilor europene, suntem “ciumați”, cum ne-a spus ministrul Sănătății. Cu o asemenea “stabilizare” epidemiologică ne îndreptăm spre toamnă, când vom avea cu siguranță o înrăutățire a situației, pentru că vor reveni copiii la școală și va începe și gripa sezonieră. Atunci vom avea câte cazuri pe zi? Dublu, triplu? Ne permitem așa ceva? Ne țin spitalele?

La tot tabloul de riscuri avem și factorul accelerator: alegerile. Autoritatea Electorală Permanentă are o misiune imposibilă: să caute soluții pentru desfășurarea alegerilor în condiții de pandemie. Ca să ne facem o idee, cele mai simple probleme, se vor dovedi insurmontabile.

