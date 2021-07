Singura problemă e ca nici nu am apucat bine să plecăm in vacanțe, nici nu am apucat să ne relaxăm așa cum visam de mai bine de un an și jumătate că cele mai sumbre previziuni și-au făcut apariția în cotidianul nostru.





Și dintre toate știrile negative care ne inundă zilnic cunoștiința cea care ne spune că statele cu cea mai mare rată a vaccinării înregistrează și cea mai mare creștere a infectărilor cu noile tulpini ale Coronavirusului este de departe și cea mai înspăimântătoare dintre toate.





Cum ar putea logica noastră tot mai fragilă în astfel de vremuri să pună în ordine și să-și explice faptul că statele care au înregistrat cel mai mare succes în campania de vaccinare împotriva Covid-19 sunt și țările care acum înregistrează și cea mai mare rată a infectărilor cu noul Coronavirus?





Disonanța cognitivă provocată peste tot în lume de vestea că state precum Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și Israelul, țări care și-au vaccinat aproape întreaga populație împotriva Coronavirsu, sunt și statele unde rata infectărilor cu virusul ucigaș a explodat în ultimele zile și săptămâni provoacă neînțelegeri și paradoxuri greu de explicat în condiții normale.





România ar putea să se îmbrățișeze singură și să se felicite pentru că în lumina acestor știri, unde țara cu cel mai scăzut procent al vaccinării este și statul cu cea mai ridicată rată a infectălor, noi ne aflăm la un capăt dublu paradoxal. Suntem țara cu cei mai puțini vaccinați din U.E., dar suntem și statul cu cea mai mică rată a infectărilor de Covid-19 din Europa.





România este țara cea mai ruptă de realitatea înconjurătoare și ca atare misterul care pune stăpânire pe restul lumii nu ne dă nici măcar tărcoale. Dacă paradoxul vaccinaților campioni care se infectează în număr record din nou nu ne atinge încă este și din cauză că ai noștri lideri și conducători au cu totul alte griji și preocupări decât cercetarea acestui mister al științei moderne.





Există unele explicații pentru faptul că statele unde populația s-a vaccinat într-un procent covârșitor conduc acum în rândul țărilor cu cele mai multe infectări ale noului Coronavirus.





Fie că e vorba de noi tulpini împotriva cărora vaccinul nu are nici cel mai mic efect, fie că vorbim despre o structură socială cu totul aparte față de țările mai puțin dezvoltate economic, unde proporția populației urbane este covărșitoare mai mare față de cea rurală, de unde și distanțarea socială implicită este mai greu de ținut în frâu, avem de a face cu o disonanță cognitivă care s-ar putea demonstra în viitor pur și simplu tragică pentru viitorul apropiat.





Când omenirea nu își va putea explica nicicum de ce tocmai în țările unde populația s-a vaccinat în număr cel mai mare au loc explozii ale infectărilor cu noul Coronavirus, atunci efectul acestei neînțelegeri va avea efecte dramatice și imposibil de calculat în acest moment.





Ce încredere să mai aibă lumea într-un vaccin care se demonstrează a nu avea niciun efect benefic în lupta împotriva unui virus care își face de cap ca și cum nu ar exista niciun tratament împotriva lui? Cum va arăta viitorul când se pare că există o boală împotriva căreia omenirea se pare că este incapabilă să găsească un tratament?





Dar ce importanță au astfel de frământări când liderii care ne conduc se gândesc să ridice de la 1 august și puținele măsuri de restricții care mai erau în funcțiune până acum? Florin Cîțu este conscevent cel puțin singurei sale griji – cum și ce să facă să se aleagă președinte ale PNL. Iar pentru asta e gată să sacrifice țara și să treacă populația printr-un nou coșmar sanitar.





Să ne imaginăm totuși cam ce ar putea fi în România peste numai două luni, după ce majoritatea dintre noi, nevaccinați, se vor fi întors din concedii de prin Bulgaria, Grecia și Turcia. Vorbim despre România, țara cu populația cea mai puțin vaccinată dintre statele Uniunii Europene.





E ușor de presupus că în timp ce în PNL se va alege noul președinte al partidului în țară se va alege cine va trăi și cine va muri, pentru că e foarte posibil ca secțiile ATI din spitalele noastre să nu mai aibă iarăși locuri libere. Dar în fond ce mai contează?





Vom avea un nou președinte în fruntea unui partid care a ținut cu dinții să strice și singura perioadă din ultimele decenii în care nu aveam întreceri electorale. Pentru această contra-performanță PNL va plăti fără doar și poate. Doar că înainte să deconteze liberalii, vom fi plătit tot noi prostia care a cuprins principalul partid aflat la guvernare.