Unii oameni s-au dus unde scria pe ordin și… surpriză: nu era nicio unitate militară.

Doar un câmp gol.

Adică... măcar suntem sinceri: la noi, apărarea începe de la zero.

Alt rezervist a zis că nu mai vede cu ochiul drept.

Perfect! Că în România, oricum, nu trebuie să vezi clar ca să nimerești ținta, trebuie doar să semnezi că ai fost prezent.

Alții n-au mai ajuns la trageri… pentru că n-au avut autobuze!

Da, asta e noul concept de armată: "Mergem la război, dar ne duce și pe noi cineva acolo?"

Ministrul Mosteanu zice că e doar un exercițiu.

Și are dreptate! E un exercițiu de improvizație.

Că dacă ar fi fost de război, am fi pierdut până să ajungem la poligon.

Și mai mult decât atât, unii au primit ordinul cu o zi înainte.

O zi!

Asta nu e mobilizare… e flashmob militar!

Te trezești dimineața cu o hârtie la ușă: „Vino să tragi!”

Și tu nici n-ai apucat să tragi o gură de cafea!

Și totuși, oamenii s-au dus.

S-au prezentat. Au făcut ce trebuia.

Singurul care pare că n-a venit… e bunul-simț din minister.

Așa că, data viitoare când se vorbește despre „mobilizare”,

poate începem cu ceva mai simplu.

De exemplu… să mobilizăm logistica, nu pensionarii.

Că, la cum merge treaba, arma e sigură.

Periculos e doar ăla care dă ordinul.