La Colectiv, intimplarea a facut sa ajung in citeva minute la locul tragediei, ma aflam cu niste prieteni in centru. Mirosul de carne arsa si imaginile pe care le-am vazut m-au marcat atit de tare, incit, de multe ori, incerc sa le uit, recunosc. Copii arsi de flacarile iadului care ieseau din catacombele fostei fabrici Pionierul de pe strada Tabacariei, asemenea unor zombie din clipurile lui Michael Jackson, iar pe caldarim, tineri la granita dintre viata si moarte si medici care plingeau in hohote linga ei si incercau din rasputeri sa ii resusciteze. Apoi, durerea parintilor.. Exista, oare, durere mai mare, decit sa-ti conduci copilul pe ultimul drum? M-am intrebat mereu cind i-am avut invitati in studio pe parintii tinerilor morti atunci..

Ce am vazut astazi in cartierul Rahova m-a intors in timp si am realizat, inca o data, ca nu am invatat nimic din ce s-a intimplat atunci. Vedem aproape aceiasi oameni care gestioneaza aceste operatiuni de salvare, care ne arata cit de nepregatiti sintem. Primari si ministri care se balbaie, primari interimari, pentru ca alegerile pentru Capitala nu sint importante pentru politicienii noștri. Plus, aceleasi reactii intirziate din partea celor care ne conduc de la cel mai inalt nivel: premierul si presedintele. Plus aceleasi neconcordante intre declaratiile autoritatilor. Nu, domnule Arafat! Nu doar blocul in care a avut loc explozia este in colaps, intregul sistem este in colaps!

Si ma intreb, parafrazindu-l din nou pe fostul sef de stat, Klaus Iohannis, de cite tragedii mai are Romania nevoie, pentru ca autoritatile sa-si faca treaba, pentru ca statul sa-si respecte cetatenii. De ce aceste tragedii sint folosite doar pentru jocuri politice si pentru schimbari de functii sau guverne si nimeni nu face ceva, la modul real, pentru a nu mai muri oameni nevinovati: copii, tineri, mame insarcinate, parinti, bunici? Cine se face vinovat pentru aceasta noua tragedie si cine va plati pentru vietile pierdute? Va plati cineva sau va fi inca un subiect despre care ne vom aminti la urmatoarea tragedie?