Dan Vasile Mihale: Alianța USR Plus se agață de locomotiva PNL

PNL a dat dovadă de maturitate politică în momentul în care a decis să-l susțină pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei, în condițiile în care fondatorul USR avea deja susținerea Alianței USR PLUS. Aici, Ludovic Orban a făcut un joc bun, demonstrând că nu este mânat de ambiții personale. A procedat la fel și în urmă cu patru ani, când a renunțat să candideze la Primăria Capitalei, după ce a fost tăvălit de DNA și apoi achitat de Justiție. Liberalii aveau șanse mari să câștige Capitala și fără Nicușor Dan, dar Ludovic Orban a vrut să fie sigur de victorie și, în consecință, a luat o decizie bună.

Și acum, pentru că s-a creat precedentul, Alianța USR PLUS pune presiune pe liberali să-i tracteze și în alte orașe. Pentru conformitate, redau doar un singur pasaj din comunicatul Alianței.

,,Alianţa USR PLUS consideră că semnalul de la Bucureşti ar trebui urmat în toată ţara. Chiar dacă a fost ratat planul pentru trecerea la alegerea primarilor în două tururi, trebuie să ne asigurăm că găsim cele mai bune soluţii pentru a-i da la o parte pe reprezentanţii PSD din toată ţara", scrie în comunicat.

PNL, și cu și fără Alianța USR PLUS are șanse să câștige cele mai importante primării din fostele fiefuri social-democrate. O înțelegere elecorală cu Alianța USR PLUS aduce doar minusuri PNL.

Pe de altă parte, mesajul potrivit căruia reprezentanții PSD trebuie eliminați din toată țara denotă imaturitate politică. Nici nu ar fi sănătos pentru democrația românească să avem doar galben și albastru pe harta României. Este loc pentru toată lumea. Avem nevoie, în egală măsură, și de partide de dreapta și de formațiuni de stânga pe scena politică. Doar votanții trebuie să aleagă cine îi reprezintă și nu liderii politici conjuncturali.

Ieșirea în spațiu public cu mesaje de geneul ,,același PNL care săptămâna trecută l-a sprijinit pe PSD-istul Chirica îl sprijină acum pe Nicușor Dan’’, arată că Alianța USR PLUS nu știe să joace la vârful politicii. În plus, Chirica mai era PSD-ist, pe cât este acum Nicușor Dan USR-ist.