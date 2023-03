Adesea mă întreb de ce am rămas acasă și nu am plecat departe. Am avut destule oportunități de a mă stabili în alte state ale lumii, departe de grijile și corupția putredă din România. Totuși, ceva m-a determinat să nu îmi părăsesc bunicii, părinții, locurile în care m-am născut și care m-au format ca om. Am decis să îmi întemeiez o familie aici, pe pământurile atât de dragi sufletului meu. Știu că astăzi e tabu să vorbești despre dragostea de patrie, despre mândria de a fi român. Căci e drept, în ultimii 34 de ani, fibra acestui popor s-a destrămat ca un fir de ață care e tras dintr-o haină frumoasă. Ce ne-a mai rămas după jaful resurselor și după tâlhăriile trădătorilor? Pentru ce să mai luptăm? Unii dintre voi mă întrebați în mesajele pe care le primesc zi de zi. Înainte de orice, ne-a rămas bunul Dumnezeu. El nu ne-a părăsit niciodată, deși noi am făcut totul pentru a-L alunga.