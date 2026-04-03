Cezar Osiceanu: Aviația în vrie plată

Aviația are în registrul ei de bază cu care piloții își încep cariera, manevrele de salvare stricte și obligatorii prin care un avion intrat în vrie comandat sau nu este scos din această situație ce poate fi catastrofală.Nimic nu a prevestit prăbușirea aviației la nivel mondial, o criză în curs asemănătoare unei vrile catastrofale în care aviația se pregătește să plonjeze împinsă de la spate.

“În orice vrie se intră atunci când se dau comenzi inverse și contradictorii situației de zbor în care te afli”, îmi spuneau acum 46 de ani mentorii mei în ale aviației celebrii acrobați ai României Mielu Feteanu și Dumitru Oprisiu, adică exact ce s-a întâmplat și acum cu avionul Aviației.

Crizele Aviației

Crizele Aviației sunt asemănătoare evoluțiilor acrobatice aeriene, mai mici sau mai mari, cu suprasarcini pozitive și negative suportabile sau nu, dar toate cu același pericol permanent al prăbușirii.

Advertising

Advertising

Ele au fost relativ periodice și au fost mai mereu provocate din exteriorul ei tocmai datorită strânsei relații a domeniului cu restul lumii deoarece aviația este chintesența activităților celorlalte domenii umane fiind un mod de exprimare tehnică, tehnologică, economică, militară și politică a societății umane și de aceea crizele din aceste domenii au indus automat crize în aviație

Dar dacă de fiecare dată Aviația a supraviețuit cu noroc, știință sau ambele amândouă (sic!) și apoi s-a dezvoltat și mai mult, astăzi ea este pe punctul de a intra necomandat în cea mai periculoasă din istoria ei figura acrobatică denumită vria plata.

Pentru necunoscători vria plata este acea stare critică de zbor a unui avion, care se manifestă printr-o rotație în jurul axei verticale în timp ce axa longitudinală a avionului rămâne aproape de orizontala solului, situație în care comenzile acestuia nu mai au efect. Este cauza multor incidente și accidente grave soldate cu pierderi de vieți omenești

Vria plata este și mai periculoasă deoarece manevrele clasice de scoatere din această evoluție nu au efect și este cauzată de o eroare de pilotaj sau de o manevrare greșită a motorului ambele realizate de către pilot. Și cum piloții de linie de astăzi fie nu mai fac niciodată o astfel de figura pentru a se putea salva într-o situație similară fie “piloții” Aviației (directorii companiilor aeriene) au experiență zero în aviație, iată ca avem cele două greșeli concomitente necesare intrării în vria plata !

Looping-ul pandemic

Putem compara evident criza pandemiei cu un looping pentru ca după o creștere rapidă a urmat o coborâtoare identică urmată de revenirea în punctul inițial

Astfel Aviația mondială s-a lansat cu viteza furnizată de boom-ul dezvoltării ei anterior pandemiei și odată ajunsă în vârful dezvoltării când companiile aeriene se înmulțeau precum ciupercile după ploaie a trebuit să coboare cat de cat controlat. Asa ea a supraviețuit pandemiei - practic o criza sistemică indusă la nivel global, cu pierderi imense (dintr-un total de peste o sută de mii de zboruri zilnice pe glob s-a ajuns la doar zece mii), falimente pe bandă rulantă, sinucideri în rândul pilotilor rămași pe drumuri, etc despre care am scris pe larg atunci.

Manevra destinată scoaterii din loopingul pandemic a fost realizată prin ajutorul dat direct de stat transportatorilor aerieni și a reușit doar pentru ca prețul petrolului nu a crescut (ba chiar a scăzut drastic).

Cobra lui Putin nu a lui Pugaciov

Această figură acrobatică a fost atribuită unui pilot rus, Pugaciov, care a prezentat-o prima oară la Salonul aeronautic de la Paris în anul 1989 și puține avioane o pot realiza.

Prin intermediul ei în timpul unei lupte aeriene tip dog fight avionul inamic care te urmărește este forțat să te depășească din cauza frânării bruște, transformând astfel apărătorul în atacator.

După ieșirea din pandemie Aviația și-a revenit incredibil de rapid pentru ca omenirea a vrut să călătorească din nou după ce a fost legată cu lanț de patul de acasă prin restricții care mai de care mai tembele. Și uite așa volumul de călători maxim atins înainte de pandemie a fost reatins și depășit în doar doi ani de zile ceea ce a readus pe profit transportatorii

Când omenirea a refăcut legăturile aeriene de business, de turism, de transport regulat etc și companiile aeriene și-au revenit din pumnii pandemiei a venit războiul din Ucraina.

Astfel o nouă criză majoră a Aviației a izbucnit imediat deoarece:

În replică Rusia a interzis accesul prin spațiul ei aerian.

În replică Rusia a făcut maintenanta acelor avioane în țările din Asia autorizate de Airbus și apoi a redeschis fostele fabrici de componente și piese de Airbus (închise de producătorul european) unde a reluat producția și realizat prin inginerie inversă piese și componente.

Mai mult decât atât Rusia a început să vândă aceste piese produse de ea dar nelicențiate de Airbus precum piesele auto aftermarket, ceea ce a condus la o altă criză mai mică.

Întrucât piesele originale aveau un preț mare ca urmare a unui monopol indus artificial bazat pe poziție dominantă care asigura profituri maxime iar produsele rusești realizate în fabricile Airbus autorizate și dotate de Airbus, cu personal calificat și autorizat de Airbus erau mai ieftine vedem un mod de translatare a acestei probleme caracteristice industriei auto în Aviație

Și ca un amănunt picant un polonez a fost arestat la granița ruși-poloneză pentru contrabandă cu piese destinate avioanelor Airbus dar produse în Rusia!

Astfel încât Airbus și UE a devenit din vânător în vânat mai ales ca celebra scenă în care Macron a fost pus la colț pe coji de nucă de Puțin acolo de unde a implorat să nu se taie exportul de titan rusesc în Europa

Viteza și înălțimea scăparea Aviației

În orice evoluție aeriană cele două elemente sunt vitale zborului și viteza cu care Aviația reușit să iasă din loopingul pandemic a salvat-o de impactul cu asfaltul pistelor unde era condamnată să zacă

Tocmai când se ajunsese la situație de status quo și Aviația mergea din nou bine luând și mai tare și mai rapid viteză și înălțime după criza pandemică, a venit războiul din Golf

Benzina, aerul și fraierul !

Această sintagmă este definitorie pentru orice pilot pentru ca arată două greșeli capitale și un autor.

Neasigurarea combustibilului necesar funcționării motorului avionului prin deschiderea robinetului de admisie din rezervor coroborată sau nu cu nedeschiderea sistemului de frânare bazat pe aer conduce la catastrofe iar vinovatul singur este pilotul devenit fraier evident din cauza acestor greșeli datorate exclusiv lui

Și uite cum Trump pilotul șef al Aviației mondiale a “tăiat” benzina avionului prin războiul din Iran

Prin creșterea cu aproximativ 20% a prețului petrolului s-a produs o creștere cu 50% a kerosenului pentru aviație

Reacția în lanț a fost “oprirea” motoarelor avioanelor companiilor aeriene care au început să închidă rutele, să reducă zborurile și să crească prețurile cu minim 100% !

Prin bombardarea reciprocă a rafinăriilor și blocarea strâmtorii Hourmuz s-a “tăiat” aerul UE în principal! Care după ce a pus embargoul pe petrolul și gazele rusești aprovizionându-se din Iran acum se sufocă în propriile greșeli.

Iar după cum spuneam mai sus manevrele clasice de scoatere de vrie nu mai funcționează în timp ce crește drastic și dramatic viteza de rotație, scade timpul de scoatere din vrie în timp ce crește exponențial riscul de prăbușire

Manevrele clasice de scumpire a biletelor, tăiere și reducere a curselor, disponibilizarea de personal, nu mai pot fi însoțite de ajutorul de stat considerat de toți ajutorul suprem.

Avioanele cu propulsie electrică la stadiul tehnologic actual sunt evident doar o joacă pentru copii crescuți mari dar cu mintea celor mici.

Mă și mir de ce niciun inventator din această zonă nu a creat încă niște dispozitive de tipul dinamului de la bicicletă care sa fie montate fiecărui scaun de pasager din avion si să asigure necesarul energiei pentru propulsie. Și transportatorul sa vândă bilete gen bicicleta cu sa de curse, cu 5 viteze, etc etc !!

Avioanele cu hidrogen sunt adevărate Hiroshime zburătoare deci iar nu sunt o soluție acum

Combustibilii “verzi” de tip SAF și eSAF sunt vise pentru ca primii sunt de 2,5 ori iar ultimii (considerați a fi visul alchimistului) de 7 ori mai scumpi decât kerosenul clasic și capacitățile de producție asigură maximum 1-2% din necesarul mondial

Și totuși ?

Și totuși cum se iese din vria plata aceasta e întrebarea?

Pentru ca este nevoie de manevre precise altfel avionul reintră în aceeași evoluție

Psihologic este o mare provocare pentru pilot deoarece presupune tocmai neutralizarea comenzilor avionului folosite sau datorită cărora acesta a intrat în această evoluție mortală, în cazul nostru prețul petrolului și războiul din Golf !

Pentru pilot granița dintre scoaterea din vrie și reintroducerea înapoi în vrie este la fel de subțire ca un fir de pânză de păianjen ori cine poate oare garanta ca Trump vă face asta devreme ce vrea să scoată USA din NATO, amenință cu Armaghedonul Iranul, etc etc ?

Mulți europeni, aflați azi în postura de pasageri low cost, se întreabă dacă scoaterea lui Trump la pensie sau trimiterea lui în istorie la Arlington (nb celebrul cimitir militar) va scoate nu numai aviația dar și omenirea însăși din vria plata în care le-a introdus !

Alții se întreabă dacă Xi poate fi soluție de înlocuire a pilotului Trump, chiar și cu Putin copilot, bazându-se pe ce a reușit acesta să facă din China lui de baștină!

Iar peste toate piloții caravanelor de “cămile aeriene” din Golf văd ca apa nu mai au din cauza bombardării instalațiilor de desalinizare a apei marine, turiștii nu mai vin neam, și visul Dubaiului se prăbușește ca un castel de nisip !

PACE, PACE, DAR SĂ O TRĂIM ȘI NOI NU?