Mă întreb: mai există vreun rău produs în ultimii 36 de ani în România pentru care să nu fie vinovată Anca Alexandrescu? Le-am suportat pe toate, le-am înghițit pe toate, iar timpul a demonstrat că n-am fost nici trădătoare, nici mincinoasă și n-am făcut jocurile sistemului.

O campanie cu zero lei și independență totală

Țin enorm la independența mea, iar acest lucru s-a văzut în campanie. Mulți au vrut să-mi „ofere”, dar n-am dat și n-am luat nimic. Am făcut o campanie corectă, cu zero lei, în văzul lumii, motiv pentru care Realitatea Plus a și fost amendată — pentru că am îndrăznit să mergem în mijlocul oamenilor.

Am văzut jurnaliști care nu mai calcă în emisiunea mea pentru că au așteptat bani, iar când le-am spus că la mine nu funcționează așa, s-au vândut altor candidați și au început să mă atace. Sunt însă recunoscătoare celor de la AUR care m-au susținut. Ideea candidaturii mele a fost aceea de a uni valul suveranist pentru a învinge sistemul. Unii m-au numit nebună, alții trădătoare, dar timpul le-a așezat pe toate. Chiar și domnul Călin Georgescu a venit aici, în platou, confirmând că știa de intenția mea de a candida înainte ca aceasta să fie publică.

„AUR nu există fără George Simion”

Sunt suveranistă și am votat AUR, dar asta nu mă va împiedica niciodată să spun când cred că ceva este greșit. Astăzi sunt înjurată deopotrivă de susținătorii domnului Georgescu și de cei ai AUR pentru că am îndrăznit să vorbesc critic despre anumite acțiuni interne. Însă celor care cred că îl pot înlătura pe George Simion, le spun clar: AUR nu există fără el. Să crezi că poți anula munca de ani de zile a unui om care a adus partidul unde este astăzi e o glumă a sistemului și a infiltraților.

Despre Macaveli: O relație de tip mamă-fiu

Istoria mea cu „Maca” — căci pentru mine tot Maca rămâne — este una simplă. După anularea alegerilor, mi-a trimis un buchet de flori la televiziune, mulțumindu-mi pentru ce fac pe TikTok. L-am invitat în emisiune, am comunicat, apoi s-a supărat pe mine, probabil influențat de cei care mă numeau „omul sistemului”. N-am reacționat.

Ne-am reîntâlnit în platou când a anunțat că se retrage pentru unitatea suveranistă. Am fost cu el pe stradă, am văzut împreună amărăciunea oamenilor. Într-un fel, m-am simțit ca o mamă pentru el. L-am sfătuit să meargă la medic, l-am rugat pe soțul meu să-l consulte pentru problemele de sănătate de care se plângea. Maca este un copil care a crescut fără părinți, în condiții grele, și care a reușit prin forțe proprii.

Transparență vs. Teorii oculte

Ieri am vorbit din nou cu el. Mi-a spus: „Doamna Alexandrescu, vă prețuiesc enorm, dar nu vă băgați, că n-aveți nicio treabă în chestiunea asta”. Maca și-a dorit expunere, și-a dorit o emisiune, iar televiziunea i-a pus la dispoziție un studio special și o asistentă. A semnat un contract de drepturi de autor, la fel cum am și eu. Însă, într-un contract legal, nu poți fi plătit dacă nu prestezi serviciul respectiv. Aici s-a produs ruptura, dar nu este nimic ocult la mijloc.

Nu s-a dat șpagă, nu s-au făcut aranjamente. Dacă retragerea lui Macaveli este „ocultă”, atunci de ce nu discutăm și despre retragerea domnului Teodorovici în favoarea lui Daniel Băluță sau a domnului Vlad Gheorghe în favoarea domnului Ciucu? Oare acolo s-a dat șpagă? Nu, dar Anca Alexandrescu face rating și este considerată un pericol.

Provocarea pentru Daniel Băluță

Maca este un copil bun, dar rătăcirile lui au legătură cu traumele din copilărie. Societatea nu ar trebui să „ventileze” aceste mizerii, ci să înțeleagă și să ajute acești oameni. Toate aceste scandaluri sunt folosite pentru a vă ține mintea ocupată, în loc să vedeți ce se întâmplă cu adevărat în țară.

În ceea ce privește mizeria lansată despre „otrăvirea” lui Daniel Băluță, Maca nu a acuzat niciodată Realitatea de așa ceva. Îl provoc public pe domnul Băluță să iasă și să lămurească situația. Să nu mai lase lucrurile să plutească în aer. Îi doresc sănătate, dar îi cer ferm să pună capăt acestui scandal întreținut artificial.

N-a fost vorba de șpagă, nici de oculte. A fost vorba despre unitatea suveranismului. Maca rămâne un copil pe care îl voi susține în continuare, mai ales să-și rezolve problemele de sănătate. Iar acum, să trecem la lucrurile serioase...