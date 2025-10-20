"Ce mai freamăt, ce mai agitație să organizezi alegeri la București. Știu că, în cazul în care m-aș decide să candidez, îi încurc foarte tare. Nu știu, că am 10%, că am 15%, că am 20%.

Știți, acum depinde cine comandă sondajul. Un lucru este sigur: îi încurc grav de tot. Nu m-am hotărât dacă voi candida. O să vedem mâine ce se întâmplă la coaliție, dar este foarte clar că este doar un joc politic al celor din coaliție și între Bolojan și Nicușor Dan. Căci Nicușor Dan nu-și dorește sub nicio formă ca la Capitală să fie cineva care, peste patru ani — sau, da, peste patru ani — îl poate contracandida. Pentru că tocmai ce a spus într-o emisiune mai devreme că își dorește al doilea mandat de președinte. Sigur că urlă hashtag-iștii: „Dom’le, au zis ăștia pe la Realitatea că o să plece Bolojan.” Nu o să plece Bolojan. Nu o să plece acum, pentru că regulile jocului s-au schimbat. Sigur că, dacă domnul Bolojan face și el un joc politic — „Vreți să mă dați jos de la guvern?”

Nicușor Dan nu și-l dorește sub nicio formă pe Bolojan primar la Capitală

Și eu cred că a avut ceva în cap în momentul în care a spus atunci că va demisiona, ca să aibă cu ce să-și negocieze continuitatea până la un anumit moment, că vor trece și alegerile la Capitală și, după aceea, or să poată să-l dea jos pe Ilie Bolojan.

Sigur că Nicușor Dan nu-l dorește sub nicio formă pe Bolojan primar la Capitală. Nici nu știu dacă ar câștiga. Habar n-am. E greu de spus cum vor vota în acest moment bucureștenii. Deși foarte mulți sunt nemulțumiți de ceea ce face Bolojan la guvern, și oricum ar fi absolut caraghios.

Să ia la rând Bolojan, într-un an de zile, toate funcțiile importante în statul român: președintele Senatului, președinte interimar, prim-ministru și primar la Capitală. Adică, băi, chiar s-au terminat oamenii politici în România, încât Bolojan trebuie să ia la rând toate funcțiile? Sigur că este o bătălie foarte mare și pentru șefia SRI-ului. Se negociază intens zilele acestea. Decizia de astăzi de la Curtea Constituțională a fost categoric o decizie politică.

Cei care ne conduc dovedesc că nu le pasă decât de pozițiile lor politice, de a rămâne la putere cu orice preț

Și probabil că este și un răspuns al justiției la presiunea publică care a fost în ultima perioadă asupra ei. Mă așteptam la un scor mult mai mare decât cel care a fost: 5 la 4. Se vorbea săptămâna trecută că era undeva 6 la 3, poate chiar 7 la 2. Sigur că cei de la Curtea Constituțională ar fi putut să treacă cu vederea peste faptul că n-a existat acel aviz al CSM-ului, cum au făcut-o și în alte situații.

Alexandrescu: Dacă am să mă hotărăsc să intru în acest joc al politicienilor ca independent, vreau să spun un lucru foarte clar: forța mea vor fi oamenii

Dar acum lucrurile, sau jocul politic, sunt mult mai complexe. Ceea ce vreau să vă spun este că, încă o dată, cei care astăzi ne conduc dovedesc că nu le pasă nici de români, nici de România, ci doar de pozițiile lor politice, de dorința de a rămâne la putere cu orice preț. Unii își comandă sondaje ca să fie pe primul loc, alții își fac selfie-uri în parc.

Selfie-uri de macho, aș putea să spun, despre domnul Ciucu. O să vedeți, nu știu dacă e chiar selfie sau i-a făcut cineva o fotografie. Absolut halucinant. Adică, la nivelul ăsta să postezi așa ceva pe Instagram mi se pare absolut jenant. Cert este că se împart funcțiile, în timp ce de la români, în continuare, se taie în carne vie.

Am văzut că domnul Bușduveanu, care și el își dorește să fie candidat la Primăria Capitalei, că cererea PSD-ului este foarte clară: coaliția sau partidele din coaliție să aibă fiecare propriul candidat. Nu își dorește în ruptul capului domnul Drulă acest lucru, pentru că știe clar că n-are nicio șansă. Cum nici domnul Băluță nu își dorește să fie candidat singur din partea PSD.

Aș fi gata să fac pariu cu oricine că domnul Băluță nu-și va depune candidatura dacă va fi candidat doar din partea PSD-ului, cum nici domnul Ciucu și nici domnul Drulă. O să vedem ce se întâmplă mâine la coaliție. Evident, când vor merge cu trei candidați, fiecare partid, au șanse mari de tot să piardă. Și cresc șansele pentru un candidat suveranist să câștige.

Am văzut disperarea fugarului Ghiță de a spune din nou că eu, împreună cu domnul Păcuraru și cu George Simeon, îl forțăm pe domnul Georgescu să se retragă ca să punem mâna pe banii Capitalei. Să se retragă de unde, domnul Georgescu? Domnul Georgescu a spus foarte clar că el a candidat la președinția României și este președintele României pentru că au anulat în mod ilegal alegerile și au dat o lovitură de stat. Citesc din Ludovic Orban, consilierul prezidențial al Nicușor Dan și Elena Lasconi, fost candidat. Dacă am să mă hotărăsc să intru în acest joc al politicienilor ca independent, vreau să spun un lucru foarte clar: forța mea vor fi oamenii. Eu voi fi, dacă voi decide să candidez, vocea lor.

Și nu voi face niciodată nimic fără ei și fără să-i consult pe ei. Dacă m-aș decide să fac acest lucru, aș folosi forța cetățenilor împotriva oamenilor din instituții care sunt încremeniți pe funcții, care sunt tributari unor găști, unor grupări. Din acest motiv mă aștept la niște atacuri mizerabile. Domnul Ghiță este disperat că, așa cum am demonstrat, firmele apropiaților săi încasează banii voștri la parcările din București.

Și bineînțeles că încasează apropiații lor și bani de la afișajul din București și multe, multe alte afaceri pe care le are în București. Le este frică de cineva care ar putea să vină și să fie deasupra tuturor acestor găști și să facă într-adevăr ceea ce au nevoie bucureștenii, în interesul lor și pentru ei.

Au trecut 24 de ore și dacă vă uitați la toate celelalte televiziuni, aproape nimeni nu mai vorbește despre ce s-a întâmplat la blocul din Rahova. Nu mai apare nimic despre responsabilitatea celor de la Distrigaz, nu mai apare decât reclama, publicitatea pe care și-o face Bușduveanu pentru că se dorește candidat. În rest, liniște!

Astăzi dimineață m-am distrat teribil pentru că, evident, când au început să dea drumul la gaze în Pipera, m-a sunat cineva și mi-a spus că echipele de la Neogaz Grid umbleau să afle unde locuiesc ca să vină să deschidă mai repede gazele la mine. Și le spun celor de la Neogaz Grid că să nu creadă că dacă...

ar face un asemenea gest, mi-aș schimba opinia sau nu aș spune adevărul despre ei. De altfel, mi-am dat singură drumul, ei au dat drumul la gaze și eu am învățat după atâția ani de zile să resetez de la contor și să resetez și centrala. N-am avut nevoie de absolut nimeni să fac acest lucru. Dar ca să înțelegeți cum stau lucrurile, un lucru este important, le este frică. De ce?

Pentru că vorbim despre ei și arătăm adevărul. Și o să vorbim în această seară și despre firma despre care locatarii și administratora blocului spun că ar fi rupt sigiliul. O firmă care era în activitate fiscală încă din luna august. Și cu tot asta funcționa. Mai mult de atât, este una din cele peste o mie de firme care aveau sediu într-o casă fantomă din București.

Și totuși funcționa și nu în orice domeniu. Într-un domeniu în care, iată, au murit trei oameni. Și ar fi putut fi o tragedie și mai mare. Oricum, atâtea familii au rămas pe drumuri fără casă din cauza incompetenței. Pentru că, așa cum am spus aseară, incompetența ucide.

Se fac eforturi pentru a-i denigra pe suveraniști, pentru a-i atrage într-o capcană

Am văzut-o pe Madame Țoiu astăzi, că îi dă indicații lui Putin să-i ceară ei acordul înainte să treacă pe deasupra României. Fiindcă de faptul că habar n-are care sunt procedurile, lucruri elementare, stai liniștită, tantițoiu, că are și alt traseu pe unde să meargă. Dar aici nu este vorba despre Putin, este vorba despre Trump și sper să ajungă la urechile lui Trump

Tot ceea ce fac aceste jigodii de la București, care nu fac altceva decât să pună în pericol atât România, cât și cetățenii României, prin pozițiile pe care le iau și prin expunerea la război a României și a românilor. Desigur că ei nu plătesc pentru absolut nimic. Desigur că orice plângere facem împotriva lor, sunt absolviți de orice vină.

Am spus în editorialul meu de ieri că sunt convinsă că toate acele scenarii mizerabile care au fost aruncate pe piață începând de vineri după tragedia din Rahova, sunt făcute și aruncate special pentru a denigra suveraniștii, pentru a-i atrage într-o capcană, pentru a-i duce în derizoriu și fac apel în continuare la suveraniști, la susținătorii domnului Georgescu să nu mai cadă în capcana acestor scenarii. Să nu mai rostogolească astfel de dezinformări. Ce să vezi? SRI-ul astăzi, după ce eu am spus toate aceste lucruri, a ieșit cu un comunicat în legătură cu acest lucru. Dar și cu o completare. Că cere să se schimbe legislația penală pentru aceste dezinformări. Oare nu acesta a fost scopul sau nu acesta este scopul pentru aruncarea acestor scenarii în spațiu public, ca să ne bage pumnul în gură și să ne decimeze. Am spus încă de ieri lucrul acesta și Iosefina Pascal a spus și ea lucrurile acestea și mulți alții care și-au dat seama. Cei care rostogolesc aceste scenarii nu fac altceva decât să denigreze și să ducă în derizoriu mișcarea suveranistă și să-i afecteze imaginea domnului Georgescu.

Apropo de domnul Georgescu: mâine sper că sunteți unde trebuie. Este chemat și la judecătorie pentru punerea în discuția controlului judiciar și la controlul judiciar. Am auzit însă de la judecători că ce să vezi, se pare că dosarul va fi retrimis la parchet pentru lipsa de competență. O să discutăm pe larg despre toate aceste lucruri, dar și despre ce se întâmplă în America și mai ales am să-i arăt domnului Moșteanu, am rugat colegii mei să-i adreseze domnului Moșteanu, întrebarea directă, în calitate de cetățean al României, de ce nu a făcut armata? Nu a răspuns până la ora aceasta. Dar am să-i arăt domnului Moșteanu că el, în timp ce participă cu cei de la Ministerul Apărării la gaming, la conferințe de gaming, secretarul de stat american, se antrenează cot la cot cu militarii americani.

Așa președinte, așa ministri. În America, așa președinte, așa secretar al Apărării."