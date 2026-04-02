Anca Alexandrescu: „Cei vinovați pentru contractele păguboase trebuie să plătească. Au un tupeu inimaginabil”

Sursă: Realitatea PLUS

Domnii de la USR, ei cred că noi suntem proști. Acum că știți stilul lor. Că ați văzut și în campanie cu mine. Cum urlau, urlau, urlau ei care de fapt erau în groapă, ca să zic așa. Ei sunt principalii vinovați, dar, înainte de orice. Vreau să mulțumesc tuturor telespectatorilor care ieri s-au uitat în număr foarte mare și bineînțeles că am avut audiență mai mare cu amenda CNA decât ăia care ne înjură în fiecare zi și care toarnă minciuni la adresa noastră și au o campanie de linșaj la adresa Realității Plus și a colegilor și a patronatului de la Realitatea Plus.

Deci mulțumesc încă o dată tuturor. Știu că sunteți mulți, că sunteți din ce în ce mai mulți. Chiar dacă nu întotdeauna reușiți să vă uitați. Am văzut că vă uitați foarte, foarte mulți și în reluare la emisiune după 12 noaptea. Și să știți că voi sunteți forța noastră. De aici vine forța noastră.

Chiar dacă unii poate sunt supărați, poate sunt îndoiți. Așa cum ați văzut în anul ăsta extrem de tulbure de la lovitura de stat din 2024 și până acum, adevărul a ieșit întotdeauna la suprafață. Minciuna s-a grăbit de fiecare dată, adevărul a așteptat și când a apărut momentul potrivit, atunci a ieșit adevărul la suprafață.

În absolut toate cazurile, fără excepție, așa se va întâmpla. Aveți încredere, răbdare și credință. Așa cum vă spune de fiecare dată domnul Georgescu.

Advertising

Advertising

Și astăzi, domnul Georgescu a spus niște lucruri extrem de interesante pe care o să le revedem împreună, să vedeți de ce. Pentru că, din nou, are dreptate. A vorbit despre agricultură, despre ceea ce face actuala guvernare, cum îngenunchează România și românii, absolut toate domenile, cum România este în cădere liberă pe toate planurile de la momentul decembrie 2024.

A vorbit astăzi despre faptul că terenurile agricole se evaporă. Așa este, o să vă arăt în seara asta. Uite că s-a nimerit, cred că de-asta n-am reușit să dau materialul pe care l-au pregătit colegii mei de două zile, cum se vând terenurile agricole către străini.

A trebuit să aștepte să vină momentul când va spune domnul Georgescu să arătăm că are dreptate în această seară. Spuneam că îmi frec mâinile că în seara asta o să arăt din nou adevărata fața celor de la USR. Au un tupeu inimaginabil. Voi vă imaginați, domnilor de la USR, că noi am uitat ce ați făcut în pandemie cu românii și împotriva românilor și ce ați făcut României prin faptul că împreună cu oameni de la PNL, pentru că domnul Câțu era la PNL și domnul Tătaru tot de la PNL era și domnul Orban tot la PNL era.

Credeți că noi am uitat că ați cumpărat atâtea milioane de vaccinuri. Primul contract, al doilea contract, cel de al treilea contract. Acesta este cel mai grav.

Și le aparține în totalitate lui Câțu, Barna, Ioana Mihailă și evident Vlad Voiculescu pentru că lucrurile au pornit din decembrie până în luna iulie când s-au semnat și când Florin Câțu l-a dat afară iulie, 8 iulie, când l-a dat afară pe Alexandru Nazare, la vremea aceea Ministru de Finanțe, în guvernul Câțu. Credeți că a uitat cineva? Oamenii probabil că mai uită, vin problemele peste ei, au trecut ani, au trecut șase, cinci, șase ani de atuncea.

Dar documentele rămân. Cum puteți avea stupeu să ieșiți acum și să spuneți, Rafila, Rafila, PSD-ul e de vină. Cred că este singurul caz în care PSD-ul chiar n-are nicio vină.

Singurul, că în rest e complice la tot ce s-a întâmplat rău în România. Dar în cazul ăsta, chiar n-au nicio vină. Rafila avea două variante, pentru că îi văd pe cei de la USR cu tupeu că ies să ne spună, domne, n-a vrut să negocieze, n-a vrut împreună cu ăia de la nivel european.

Vă mint! Pentru că așa zisă negocierea la nivel european consta în faptul că ar fi trebuit să acceptăm cele multe zeci de milioane de vaccinuri comandate în cel de-al treilea contract și pentru că nu aveam posibilitatea de depozitare să fie depozitate undeva în Europa și să ne fie date în timp de patru ani. A doua variantă pe care o avea Rafila era să accepte acele vaccinuri fără să le primim și să plătim doar jumătate din valoarea lor.

Păi în ambele cazuri Rafila astăzi era în pușcărie, era cu cătușele pe mâini. Singura variantă corectă pe care o avea și a făcut-o a fost să se alăture țărilor care contestă acest contract. Vă întrebați de ce au semnat pe atâtea zeci de milioane cei de la USR?

Păi o să vedeți acum ce s-a întâmplat atunci. Vă aduceți aminte ce campanie deșănțată făceau cei de la USR. Am pregătit să vă arăt în seara asta. Dan Barna în studiul de televiziune spunea că să li se pună lacăt pe ușă celor care refuză să se vaccineze.

Domnul Emanuel Ungureanu pe care l-am văzut mai devreme la colega mea Nicoleta Cone cu un tupeu inimaginabil cerea ca cei care nu se vaccinează să nu li se mai dea asigurările medicale. Să nu li se mai plătească. Am scos toate lucrurile acestea să vi le arăt.

Am documentele semnate. Să vedeți, ei s-au angajat. Nimeni altcineva.

În condițiile în care pandemia era pe final. România nu mai avea nevoie de acele vaccinuri care oricum s-a dovedit foarte clar că nici nu opreau transmisia bolii. E clar nu mai este niciun dubiu și au și dat o serie de efecte adverse.

Sigur că nu la toată lumea. Fiecare organism reacționează altfel dar sunt foarte multe cazuri. În plus, în acești ani care au trecut, au apărut niște fenomene extrem de ciudate pe care unii medici le pun în legătură cu vaccinul.

Niciun guvern nu vrea să accepte că sunt efectele secundare ale vaccinării pentru că ar trebui să plătească poate miliarde de euro de spăgubiri. Dar sunt din ce în ce mai multe dovezi că ăsta este adevărul. Complicații grave.

Credeți că au uitat lumea cum voi dădeați mici de exemplu domnul Mihaiu, primarul de la sectorul 2 dădea mici ca să se vaccineze lumea. Cum au discutat ei despre cum să se dea compensații financiare pentru cei care se vaccinează. I-au păcălit pe oameni și i-au manipulat.

Astăzi am făcut un exercițiu la... Am intrat, am preluat provocarea lui Robert Turcescu și am întrebat AI-ul și spun asta pentru cei care în continuare mă acuză pe mine că am promovat vaccinul și că am interzis prezența aici în platou a celor nevaccinați. Nici vorbă de așa ceva.

Căutați pe AI Anca Alexandrescu, vaccin, COVID efecte secundare. Sau uitați-o pe pagina mea că am scos rezultatele. Câte amenzi am luat de la CNA din cauza că am îndrăznit să vorbesc așa.

Am fost singura care în platou, pentru că la cealalte televiziuni și o să vedeți, stăteau inclusiv moderatorii cu măști în platou. Am fost singura care n-a condiționat prezența în platou celor care sunt vaccinați sau nevaccinați. Le-am spus oamenilor și astăzi mi-a trimis Gabriela Dumitru invitata mea aici, mi-a trimis o postare mai vechea de-a mea din 2021 în care lumea mă întreba ce să facă și le spuneam fiecare trebuie să decidă ce dorește.

Nu poate să-i oblige nimeni pe oameni să-și facă un vaccin. Eu am spus public că am făcut trei doze și că regret enorm. Mă bucur însă că nu le-am făcut copiilor.

Dar îmi pare atât de rău că le-am făcut și eu și mama mea și sunt convinsă că multe din complicațiile pe care le-am făcut în acești cinci ani și eu și mulți apropiații mei sunt din această cauză. Probabil că va mai trece timp până când unii vor avea curaj să recunoască. Un lucru este cert.

Cei care au angajat România în aceste contracte care nu se justificau, trebuie să plătească. Și mă aștept că autoritățile statului să facă ceva cu acel dosar. Iohannis în 2023 a acceptat urmărirea penală pentru Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă și Florin Câțu.

Și ce s-a întâmplat de atunci? Nimic. Vlad Voiculescu este binemersit europarlamentar și consilier onorific la Nicuşor Dan.

Au un tupeu inimaginabil. Tot ei strigă, tot ei urlă când ei sunt vinovați. Ei sunt cei care au îngenuncheat România, iar astăzi useristul șef Bolojan nici mai mult, nici mai puțin vine și ne spune că să luăm legătura imediat cu cei de la Pfizer să obținem oprirea penalităților și o re-eșalonare.

Păi domnule Bolojan, adică vă declarați invins? Nu este o hotără definitivă. Da, este executorie, trebuie să punem banii într-un cont.

Dar așa cum a fost în cazul Roșia Montana, ați văzut că lucrurile s-au întors la 180 de grade și am câștigat. Cum să faci tu, premierul României, astfel de declarație, care va atârna greu în instanță? Adică te recunoști vinovat?

Adică cum? Suntem gata să plătim banii fără să luptăm mai departe? Că trădează!

Poporul român și România e clar. Este și mai clar astăzi că acest Bolojan și toată gașca useristă trebuie să plece de la conducerea României. Numai rău au făcut.

Au îngenunchiat românii sub, vezi doamne, scuza că fac reformă. Care reformă? Scoală-te tu ca să mă așez eu?

Asta au făcut, ăsta este principiul. Asta s-a întâmplat astăzi și la primăria Capitalei, că Ciucu nu este liberal, este tot un userist. Vă rog să nu uitați că el este creatura Monicăi Macovei.

Creatura, am spus corect, nu creația, creatura. Căci domnul Ciucu, în ochii mei și în opinia mea, este o creatură care nu are suflet precum Bolojan. Astăzi au leșinat oamenii pe jos la primăria Capitalei.

Cum poți să aprobe astăzi un proiect de reorganizare care avea termen de dezbatere publică până pe 6 aprilie și astăzi e 2 aprilie și l-ai aprobat. Nu mai țin cont de lege. Băluță este la fel de vinovat ca și el.

Sunt prieteni. De asta au și votat cei de la PSD astăzi. Au leșinat oamenii pe jos acolo.

Sunt oameni care au copii mici, au credite la bancă. Astăzi au rămas pe drumuri. Foarte bine trebuia făcută reorganizare, dar nu așa.

Nu cum a făcut-o Ilie Bolojan la Senat și apoi au câștigat oamenii și au trebuit să dea bani apoi sau la Oradea. Așa se va întâmpla și aici, dar cine le dă înapoi oamenilor sănătatea, banii, tot ceea ce trăiesc în această perioadă? Cum domnul Ciucu, această creatură, are tupeu să-și bată joc în continuare de oamenii care au primit repartiții în blocurile acelea din prelungirea Gencea.

Astăzi s-au trezit că s-au dus la primărie și le-au spus că nu mai sunt valabile acele repartiții și că nu e pentru ei bloculul acela. În condițiile în care ați văzut, am prezentat public, în casele primăriei stau oameni cu bani mulți și cu posibilități chiar în case sociale, cum e domnul Victor Ciutacu. Și mulți alții, a avut inclusiv Viorel Hrebenciuc acolo, o serie de alte personaje politice, care stau pe chirimici în case sociale, iar oamenii care au dreptul sunt batjocoriți și călcați în picioare.

O să vă arăt în seara asta poluare la Cavnic. Unde-i doamna Buzoianu? De ce nu s-a dus acolo?

Doar aici, la București, pentru imagine. S-a dus pe litoral să facă tam-tam. Dar acolo unde sunt într-adevăr cazurile cu probleme nu este.

Aceștia sunt useriștii. Sau vreți să vă spun despre domnul Darău? Care și-a pus o directoare de cabinet nerespectând legea, fără concurs, mutând-o la grupul parlamentar al USR-ului, în două săptămâni a devenit funcționar public, aceleași mișculații pe care le făceau cei de la PSD și ei îi acuzau de asta.

Pe o doamnă o penală. Ei care erau fără penal în funcții publice. Între timp zic ei, doamna a fost reabilitată.

Dar ce să credeți? Doamna asta lucra la primăria Brașov când a fost primar domnul Alen Coliban. Doamna Adriana Miron.

Care s-a plâns și la CEDO. Și-a pierdut. Știți de ce este acuzată?

De același lucru pentru care Liviu Dragnea a făcut pușcărie. Identic. Unu la unu.

Adică penalii lor sunt mai buni. Iar domnul Darău o apără. Ei sunt cei care ne dau nouă lecții.

Ei sunt cei care voiau să ne închidă cu lacăte în casă. Am declarația domnului Varna. Să le punem lacătu\" pe ușă.

A spus cu subiect și predicar. Vreau să ne lase fără asigurări medicale. Și așa mai departe.

Au un tupeu ireal. Și o să vorbesc despre toate aceste lucruri în această seară cu documente și cu dovezi. Aceste personaje trebuie să plece de la conducerea țării.

Nu se mai poate. Iar USR-ul la fel trebuie să dispară. Din punctul meu de vedere să dispară din viața politică.

Iar dacă PSD-ul nu face acest lucru își merită soarta și sper să ajungă la sub 5%.