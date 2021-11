Au fost aproape în primăvară... Dar nu scapă ucrainenii. Ne luam și noi Bugeacul și Insula Șerpilor. Rușii iau Transnistria. Noi luăm Basarabia.

Acum, probabil întrebarea se pune în felul următor: nu este această mișcare prea riscantă pentru regimul Putin? Răpunsul meu este nu. Pentru că, în Rusia, se poate institui rapid un regim militar.

Poporul rus nu are pretenții de democrație, ci se sacrifică pentru țară. În plus, vesticii pot fi ușor prezentați ca naziști, etc. Și se reamintește de vremurile glorioase ale războiului patriotic al întregului popor împotriva nazismului. Rușii sunt ușor de mobilizat.

Republicile separatiste din estul Ucrainei - punct nevralgic deosebit de sensibil folosit de Rusia pentru a electrocuta Ucraina și susținătorii săi vestici, la nevoie.

Uitându-ne la declarația noului ministru al Apărarii ucrainean - "în 6 luni, cel puțin o bază NATO în Ucraina" - conștientizăm că acest lucru creează automat o reacție din partea Rusiei, și anume masarea de trupe.

Dacă va avea loc o invazie, va fi din sud și din est prin Crimeea, desant marin din Marea Neagră.

Obiectivul strategic va fi ocuparea Novorusiei istorice cucerite de Rusia țaristă, pe parcursul a două secole, de la Imperiul Otoman și Hanatul Crimeei. O foarte probabilă țintă ar fi joncțiunea cu Transnistria și ocuparea de oportunitate a Bugeacului, dacă România și aliații NATO nu avansează în Buceag, până la Nistru. Vedem ce iese la granița Poloniei cu Belarus...