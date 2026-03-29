Liderul chinez a testat un nou motor pentru rachete balistice

„Kim Jong Un a asistat personal la testarea unui motor solid îmbunătăţit cu putere de propulsie mai mare pe care Fenianul îl prezintă drept un salt în capacitatea militară strategică.

Testul se înscrie în planul de înzestrare pe cinci ani al regimului care vizează dezvoltarea mijloacelor de lovitură strategică, inclusiv rachete cu capacitate nucleară.

Analiştii rămân sceptici, lipsesc detalii tehnice verificabile, iar unii experţi sugerează că programul acumulează întârzieri sau că ar putea beneficia de asistenţă tehnică rusă.

Miza reală a acestor motoare cu combustibili solid este că fac rachetele mult mai greu de detectat şi deschid calea spre ICBM-uri mobile, mai compacte sau spre focoase multiple, deşi Coreea de Nord se confruntă în continuare cu obstacole tehnice serioase până la un sistem funcţional complet.”, a transmis jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru