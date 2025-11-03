Primarul orașului Ineu, Călin Abrudan, a declarat pentru Agerpres că fabrica ar urma să se închidă după ce și-a redus activitatea în ultimii ani, pe motiv că aceasta devenise tot mai puțin rentabilă.

„Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare”, a explicat edilul.

Acesta a precizat că fabrica a avut, în ultimul an, între 800 și 1.000 de salariați, dintre care doar o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor.

Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad a menționat că a primit informațiile despre închiderea fabricii pe cale neoficială, din partea autorităților locale. Reprezentanții fabricii din Ineu nu au putut fi contactați, însă unii angajați au confirmat că au fost informați despre încetarea producției și acordarea de salarii compensatorii.

La finalul lunii iunie, un alt mare angajator din Arad și-a închis fabrica. Este vorba despre Astra Rail Industries, care a fost deținută de compania Greenbrier și care producea vagoane de marfă. În total, 699 de angajați au fost concediați dintre cei 777.