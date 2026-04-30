Advertising
Advertising
Economie
Un kilogram de cireșe de import costă 180 de lei. Când vor apărea cele românești?
30 apr. 2026, 18:17
Cât costă cireșele
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Advertising
Sursă: Realitatea PLUS
Au apărut primele cireșe pe piețele românești, însă la prețuri exorbitante: 180 de lei pentru un kilogram. În ciuda prețurilor piperate, comercianții spun însă că marfa se vinde rapid.
Cireșele sunt aduse din Spania, iar vânzătorii spun că pofticioșii par dispuși să scoată oricât din buzunar ca să guste din fructele de sezon.
Comparativ cu anul trecut, prețurile sunt mai mari. În aceeași perioadă, cireșele din import se vindeau în Sibiu cu aproximativ 150 de lei kilogramul.
Advertising
Advertising
Cireșele românești vor apărea în piețe abia peste o lună și jumătate.
Advertising
Advertising
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News
Advertising
Advertising