Un kilogram de cireșe de import costă 180 de lei. Când vor apărea cele românești?

Sursă: Realitatea PLUS

Au apărut primele cireșe pe piețele românești, însă la prețuri exorbitante: 180 de lei pentru un kilogram. În ciuda prețurilor piperate, comercianții spun însă că marfa se vinde rapid.

Cireșe de import se vând rapid în ciuda prețurilor exorbitante

Cireșele sunt aduse din Spania, iar vânzătorii spun că pofticioșii par dispuși să scoată oricât din buzunar ca să guste din fructele de sezon.

Comparativ cu anul trecut, prețurile sunt mai mari. În aceeași perioadă, cireșele din import se vindeau în Sibiu cu aproximativ 150 de lei kilogramul.

Cireșele românești vor apărea în piețe abia peste o lună și jumătate.