În 2022 s-a înregistrat cel mai mare interes, cu 154.000 de aplicări, reprezentând 1,7% din total și o creștere de 10% față de 2021. În 2023 au fost 146.000 de aplicări, iar în 2024 doar 130.000, potrivit eJobs.

Numărul devine în continuare din ce în ce mai mic. Cu toate acestea, încă există români care caută locuri de muncă în străinătate, cele mai căutate destinații fiind Germania, Olanda, Emiratele Arabe Unite, Irlanda, Franța și Bulgaria. Fosta destinație preferată înainte de Brexit, Marea Britanie, a coborât aproape de finalul clasamentului și nici Italia nu ocupă un loc prea sus. Spania se menține pe locul nouă.

Cei mai activi candidați la aceste posturi sunt muncitorii calificați, urmați de absolvenții de studii superioare și muncitorii necalificați. Studenții aplică cel mai puțin.

Potrivit comparatorului salarial marca eJobs, un șofer câștigă în medie 3.000 de euro net pe lună, un bucătar 4.000 de euro, un muncitor în construcții între 2.200 și 3.500 de lei, iar un curier aproximativ 2.000 de euro.

În prezent, pe platforma eJobs.ro sunt disponibile aproximativ 24.000 de locuri de muncă, dintre care 1.500 sunt în străinătate. Totodată, platforma iajob.ro, lansată de eJobs pentru cei care vor să se angajeze rapid și simplu, fără să aibă nevoie de un CV sau interviuri tradiționale, oferă alte 7.000 de oportunități de angajare.