Se închide fabrica de ciorapi Ciserom

Conducerea companiei a anunțat casarea liniilor de producție, vânzarea activelor și concedierea ultimilor 98 de angajați. „Produceam o pereche de șosete cu 17 lei și o vindeam cu 5 lei. Nu se putea continua așa”, au explicat reprezentanții companiei.

Deși un investitor sibian, care a preluat anul trecut pachetul majoritar, a încercat să redreseze afacerea prin investiții și adaptarea producției la cerințele pieței – inclusiv prin lansarea unor produse ecologice –, realitatea economică a demonstrat că pierderile erau imposibil de acoperit. În 2023, Ciserom a raportat o cifră de afaceri de 19 milioane de lei, dar și pierderi de 1,8 milioane.

O istorie de aproape un secol

Fabrica a fost fondată în 1927 de Gustav Bahner din Liechtenstein și preluată un an mai târziu de Uzinele Textile Românești. După al Doilea Război Mondial, unitatea a intrat în patrimoniul statului, fiind cunoscută o vreme sub numele „TEBA”. În 1990 a primit denumirea de „Ciserom”, iar cinci ani mai târziu a fost privatizată cu capital românesc.

La apogeul său, fabrica avea circa 3.000 de angajați și exporta șosete în peste 20 de țări.

Eșecul redresării

În ultimii șase ani, compania a înregistrat pierderi consecutive, în ciuda eforturilor de modernizare. În 2022 raportase o cifră de afaceri de 12,6 milioane de lei, cu o pierdere de peste 760.000 lei, iar în 2021 și 2020 situația a fost similară.

Investitorul care a preluat controlul companiei în 2023 a declarat că regretă cel mai mult soarta angajaților: „Am mers până la capăt, dar îmi pare rău pentru oamenii alături de care mi-aș fi dorit să construiesc un business solid.”

Închiderea Ciserom marchează dispariția uneia dintre cele mai longevive și reprezentative fabrici din județul Alba, dar și un capitol important din istoria industriei textile românești.