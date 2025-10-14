Premierul vorbea despre modificarea criteriilor pentru pensionarea anticipată, dar nu e clar în acest moment cine va fi vizat.

În prezent, legea permite românilor care au depășit stagiul complet de cotizare cu cinci ani să solicite pensionarea anticipată cu maxim cinci ani înainte de termen, însă cuantumul pensiei este diminuat proporțional cu fiecare lună de anticipare.

Pensionarea anticipată, vizată de pachetul 3

Am putea să vedem aceste modificări în ceea ce privește pensionarea anticipată în pachetul 3 de măsuri pregătite acum de Guvern, pentru că premierul a făcut referiri la modul în care se face această pensionare anticipată. Acesta susținea că trebuie să facem în așa fel încât oamenii să rămână cât mai mult în câmpul muncii.

Știm că în aceste momente, legea pensiilor aflată în vigoare prevede o serie de criterii în ceea ce privește pensionarea anticipată.

Spre exemplu, oamenii se pot pensiona anticipat dacă au depășit stagiul complet de cotizare cu 5 ani și pot să solicite acest lucru. Totuși, vor avea o penalitate în momentul în care vor primi această pensie până vor trece la pensia de drept.

Pe de altă parte, dacă ne raportăm la ceea ce urmează să se întâmple în următorii ani, adică pensionarea decrețeilor, vedem că o femeie născută în 1967 se poate pensiona anticipat începând cu luna octombrie a anului 2030.