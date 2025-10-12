Ne uităm la situația din prezent după ce au intrat în vigoare noile taxe și observăm că inflația se apropie de 10% însă pensiile au rămas pe loc și oamenii nu își mai acoperă cheltuielile.

Pensia medie este de puțin peste 2.700 de lei iar pensia minimă este de 1.281 de lei.

Executivul vrea să mențină pensiile înghețate și anul viitor. Pe de altă parte, de anul viitor am putea asista la noi schimbări în ceea ce privește contribuția la pensie, pentru că vorbim despre un proiect depus în parlament care prevede o creștere treptată a contribuției la Pilonul II de la 4.75% din venitul brut la 5,25% în ianuarie și la 6% din anul 2027, ceea ce înseamnă că acea contribuție totală care se oprește din venitul brut, adică CASS de 25% se va împărți între Pilonul I și Pilonul II

Cu toate acestea, o mare parte din contribuția noastră va merge în continuare la Pilonul I, adică pensia de stat.

Cum pierd românii bani cu schimbările la pilonul II. Bogdan Hossu: „E un început de genocid împotriva pensionarilor”

