Veniturile românilor le au nu acoperă cheltuielile, iar pentru un trai decent mulți au renunțat la ieșiri, la haine sau au alocat mai puțini bani pentru educație și sănătate.



Daca ne raportam la o familie formata din doi adulti si doi copii, valoarea cosului minim de consum a ajuns la 9.978 de lei fata de 6.954 de lei cat era in anul 2019. In prezent, datele ne arată că cei mai multi bani merg catre mancare, peste 2.000 de lei in fiecare luna, iar aproape 2.900 de lei merg catre locuinta.



Potrivit datelor, în ultimii ani creșterea cheltuielilor a fost una constantă. Dacă în anul 2019 o persoană singură avea nevoie de 2.621 de lei pentru coșul de consum, în anul 2023 suma a ajuns la 3.807 lei.

VALOAREA COȘULUI DE CONSUM CREȘTE DE LA AN LA AN



2019 – coș de consum familie cu doi copii – 6.954 de lei/lună – mâncare: 1.459 de lei/lună / locuință: 1.822 de lei/lună



coș de consum persoană singură – 2.621 de lei/lună – mâncare: 491 de lei/lună / locuință: 868 de lei/lună



2020 – coș de consum familie cu doi copii – 7.278 de lei/lună – mâncare: 1.532 de lei/lună / locuință: 1.982 de lei/lună



Coș de consum persoană singură – 2.818 lei/lună – mâncare: 516 lei/lună / locuință: 944 de lei/lună



2021 – coș de consum familie cu doi copii – 7.234 de lei/lună – mâncare: 1.598 de lei/lună / locuință: 1.732 de lei/lună



coș de consum persoană singură – 2.708 de lei/lună – mâncare: 538 de lei/lună / locuință: 825 de lei/lună



2022 – coș de consum familie cu doi copii – 8.659 de lei/lună – mâncare: 1.898 de lei/lună / locuință: 2.273 de lei/lună



Coș de consum persoană singură – 3.275 de lei/lună – mâncare: 639 de lei/lună / locuință: 1.082 de lei/lună



2023 – coș de consum familie cu doi copii – 9.978 de lei/lună – mâncare: 2.090 de lei/lună / locuință: 2.894 de lei



Coș de consum persoană singură: 3.807 de lei/lună – mâncare: 704 de lei/lună / locuință: 1.378 de lei/lună

SURSA: Syndex România



Reporter: Ce vi se pare ca s-a scumpit cel mai mult?

Roman: Laptele.

Reporter: Cat v-a costat ultima data?

Roman: Cred ca vreo 10 lei. De fapt, toate s-au scumpit.

Reporter: Ce mai cumparati cu 100 de lei fata de acum 2 ani?

Roman: Cred ca cu 30% mai putin.



Salariul minim net este sub valoarea coșului de consum: 2.079 de lei. Patronii cer o strategie clară din partea Guvernului pentru a putea majora salariile.



"Dacă intr-adevar reducem taxele pe salarii, s-ar putea sa aiba si patronii de unde sa creasca veniturile, e nevoei sa crestem salariile", a declarat Adrian Negrescu, analist economic.



Salariul minim brut va ajunge în vară la 3.700 de lei.