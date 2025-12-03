La noi în țară legea pensiilor spune clar că vârsta poate crește în funcție de speranța medie de viață. La nivel european sunt deja patru state care vor să ducă vârsta de pensionare la 70 de ani.

Țările care vor crește vârsta de pensionare la 70 de ani

Statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică iau în calcul să crească vârsta standard de pensionare în următorii ani. La nivel european, asistăm la un dezechilibru între numărul pensionarilor și numărul salariaților, acest raport întocmit de reprezentanții OECD arată cu cât ar putea crește vârsta de pensionare în următorii ani.

Sunt deja patru state din Uniunea Europeană care vorbesc despre o vârstă standard de pensionare de 70 de ani. Aceste țări sunt: Danemarca, Estonia, Italia și Suedia.

În România, noua lege a pensiilor spune foarte clar că statul ar putea crește vârsta standard de pensionare în funcție de evoluția speranței de viață. Urmează să se facă o evaluare a speranței de viață și în funcție de acest lucru, Guvernul poate să decidă dacă crește sau nu vârsta standard.

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Femeile vor fi nevoite să se pensioneze și ele la această vârstă, deoarece pentru ele vârsta de pensionare va crește treptat și eșalonat până în anul 2035.