Așa au ajuns oamenii să își facă provizii de teama noilor scumpiri! Un sondaj recent arată că peste jumătate dintre oameni și-au făcut stocuri de produse care erau la reducere sau la diverse oferte.

Taxele adoptate de Guvernul Bolojan au fost transferate direct în prețuri, iar tarifele uriașe ale energiei electrice vor aduce noi scumpiri de luna viitoare.

Inflație RECORD. Puterea de cumpărare scade

Inflația a schimbat radical modul în care oamenii își fac cumpărăturile. Acum, cele mai căutate produse sunt cele aflate la diverse promoții sau la reducere, iar oamenii cumpără, însă unele produse au o calitate mai proastă.

„ - Gogonelele, cum sunt prețurile?

- Mari!

- Cât vă costă proviziile față de anul trecut?”, sunt întrebați oamenii.

Mai puțin, mai scump și mai prost. Așa arată alimentația românilor după valul de scumpiri. Acum, cantitatea e mai importantă decât calitatea, iar un sondaj recent arată că 55% dintre oameni își fac stocuri atunci când sunt reduceri.

„Unele sunt mai scumpe, de exemplu țelina - 6 lei. Încerc să mai iau o pensie, să îmi iau și eu varză, murături.”, zic oamenii.

Iar veștile nu sunt deloc bune.

Cel mai cumpărat aliment de către romani se află pe lista plafonării adaosului comercial, însă se scumpește de la o zi la alta. Este vorba despre carnea de porc care în mod special în preajma sărbătorilor de iarnă își va dubla prețul.

La acest moment, plătim pentru un kilogram în jur de 22 de lei, iar în Ajun de Crăciun același kilogram ar putea ajunge la 40 de lei.

Majorarea taxei pe valoare adăugată și majorarea accizelor s-au transferat direct in costurile finale ale produselor și o arată chiar datele oficiale. Potrivit consiliului concurenței, după majorarea TVA alimentele care s-au scumpit cel mai mult sunt carnea tocată, iaurtul, zahărul, cozonacul.

„Coeficientul de ponderare arată în ce măsură un anumit produs sau serviciu este folosit mai mult sau mai puțin de populație.

Una este să fluctueze prețurile la pâine și alta este să avem variații de preț la transporturile aeriene pentru că pâine mănâncă toată lumea.”, a transmis Vladimir Alexandrescu, purtător de cuvânt INS.

Cu cât au crescut prețurile după majorarea TVA?

Alimentele de bază 1,53% în august (față de iulie)

Carne tocată 4,93%

Drojdie 3,11%

Iaurt 2,75%

Pâine 2,78%

Cozonac 18,40%

Ouă săgeată 1,85%

Smântână 4,35%

Zahăr 5,45%

Unt 4,03%