Datele ne arata că în cazul creditelor calculate în functie de indicele ROBOR, românii au ajuns să plătească chiar și dublu.

Spre exemplu, în cazul unui credit în valoare de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, în octombrie 2021 inidicele ROBOR la trei luni avea o valoare de 1,81%, iar ratăa lunară era de 1.300 de lei. În schimb, octombrie 2022 ROBOR la trei luni are o valoare de 8,17% iar rata lunară a ajuns acum la 2.400 de lei, aproape dublu comparativ cu un an în urmă.



Inclusiv creditele calculate în funcție de IRCC vor crește. Acesta ar putea ajunge la 7-8% până la finele acestui an.

Drept urmare, nu este de mirare că românii au început să fugă de credite.